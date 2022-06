Krangel om kloakk-regning kan avgjøre Kristiansands skjebne

HØLLEN (Aftenposten): Stemningen er ennå god blant aksjonistene som vil løsrive Søgne fra Kristiansand. Men Kristiansand Ap varsler «ingen snillisme» og økte kostnader for utbryterne.

– Vi står i limbo, og alle er tjent med en rask avklaring, sier fra venstre Gisle Hillesund, Morten Mosberg, Vidar Ertzeid og Sigurd Berg Aasen.

Det koker i Sørlandets skjærgård. Ikke av makrell, men av krangel og konflikt. Bakgrunnen er Støre-regjeringens overraskende beslutning som åpner for å innvilge Søgne og Songdalen skilsmisse fra nye Kristiansand kommune.

Aps folk i Kristiansand er rasende. Denne uken dro både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til Sørlandet i et forsøk på å dempe gemyttene – uten hell.

Nå blir også et nytt renseanlegg dratt inn i konflikten. Spørsmålet er hva folk fra Søgne skal betale for det nye renseanlegget og en del andre prosjekter dersom de forlater kommunen. Fra Kristiansand kommer en advarsel: Det blir dyrt.

Ap-ordfører: De må ta kostnadene selv

– Kristiansand vil ikke betale for ledninger som primært er for andre kommuner. Det betyr at de må betale kostnaden selv, ja, sier Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Han viser også til en rekke andre prosjekter som nå kan bli utsatt. Spesielt satsingen på fem bydelssentre, hvorav to i Søgne og Songdalen.

– Oppsplitting kan bli dyrt for innbyggerne i Søgne og Songdalen?

– Det er veldig sannsynlig. Da må de ta kostnadene selv.

Sigurd Berg Aasen er leder i aksjonsgruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake». Han lar seg ikke overbevise.

– Det koster å drive en kommune, og det blir ikke gratis om vi går tilbake til Søgne. Men vi vet hvor god Søgne var til å drive før sammenslåingen. Så det skal være fullt mulig å få gode tjenester og et greit nivå på avgiftene, sier han.

– Ingen pris for høy til at dere ønsker gamle Søgne tilbake?

– Det er et umulig spørsmål. Vi har allerede fått høyere kostnader, sier Aasen.

Han mener de pengene kunne vært brukt til å betale for renseanlegget.

Fakta Fakta om bråket i Kristiansand Kristiansand, Songdalen og Søgne kommuner ble slått sammen til én kommune fra 1. januar 2020 – til tross for motstand, særlig i Søgne. I regjeringsplattformen lover Støre-regjeringen å oppløse tvangssammenslåtte kommuner hvis de sender søknad etter vedtak i kommunestyret. I desember i fjor sa Kristiansand bystyre nei til en folkeavstemning. Kommunene trodde dermed saken var over. Men nylig sa Støre-regjeringen at det skal arrangeres en folkeavstemning eller innbyggerundersøkelse hvor befolkningen i Søgne og Songdalen skal få bestemme om de vil forbli en del av Kristiansand eller ikke. Saken har skapt stor oppstandelse i Kristiansand. Aps toppolitikere i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tromsø støtter Kristiansands kamp mot oppsplitting. Men statsminister Jonas Gahr Støre sier at vedtaket står fast. Han har vist til at saken er viktig for Senterpartiet. Vis mer

Betent tema

Søgne og Songdalen planla opprinnelig nytt, felles kloakk- og renseanlegg i Høllen. Prisen ligger på 350–400 millioner kroner. Etter sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand har kommunen utredet et nytt alternativ:

Sjøledning fra Søgne til Kristiansands renseanlegg på Odderøya. Prislappen anslås til 200–250 millioner kroner.

Avgjørelsen skulle tas i høst. Men så kom regjeringens overraskende vedtak om å åpne for oppløsning av storkommunen. Med ett ble fremtidens rensing av Søgne-kloakken et betent politisk tema.

Og et tydelig signal om hvilke tekniske og økonomiske utfordringer de tre gamle kommunene står overfor hvis de skiller lag.

Leder i Kristiansand Ap, Helge Stapnes, sier at «det blir slett ikke enkelt å etablere en ny kommune med en slik regning på toppen».

– Det kommer en masse kostnader i tillegg. Selv om kommunalministeren antyder at de vil ta mye av regningen, så vet vi ingen detaljer om det nå. Dette er bare én sak. Det er veldig mange ting som må på plass, sier Stapnes.

– Utenkelig tanke

– Hvem skal ta regningen for renseanlegget hvis det blir oppløsning?

– Ja, det er ikke godt å si, ler han.

– Er innbyggerne i gamle Kristiansand interessert i å spleise på regningen?

– Hvis jeg hadde bodd i gamle Kristiansand, hadde i alle fall ikke jeg vært interesser.

– Synes Ap-medlemmene i Kristiansand at det er OK at naboene kan forlate kommunen og beholde fordelen med storkommunen?

– Den tanken tror jeg er helt utenkelig. Jeg hører ikke noe snillisme fra mine partimedlemmer i gamle Kristiansand som sier at «ååå, nå skal vi hjelpe dere økonomisk med å få den gamle kommunen på plass igjen».

– Vi er ikke der, nei, sier Stapnes.

Han er ikke i tvil om at innbyggerne i gamle Søgne og Songdalen må regne med høyere utgifter til kommunale velferdstjenester.

– Slik jeg ser det i øyeblikket, er det ingen tvil om det, nei, sier Stapnes.

Søgne har rundt 12.000, Songdalen 6000 og gamle Kristiansand kommune 100.000 innbyggere. Hvis nye Kristiansand splittes, må innbyggerne i nye Søgne og nye Songdalen antagelig ta hele regningen for renseanlegget alene.

Det billigste alternativet – rørledning til 250 millioner kroner – medfører da en ekstra kostnad på 12.000 kroner pr. hode. Et renseanlegg i Høllen medfører rundt 20.000 kroner ekstra.

– Makten Høyre og Ap har brukt ethvert virkemiddel for å oppnå det de vil, sier Vidar Ertzeid hjemme i hagen sammen med Gisle Hillesund (t.v.) og Morten Mosberg (i midten).

– Krisemaksimering

Aksjonistene fnyser av regnestykkene. De kaller det «krisemaksimering for å få folk til å tvile på at vi skal klare oss alene».

– Kristiansand har også planer for oppgradering av gamle vann- og avløpsledninger. Bare i Kvadraturen er det anslått til 750 millioner. Det er kostnader vi også er med å bære, sier Berg Aasen.

– Ingen av løftene er oppfylt. De to kommunene er dradd ned på Kristiansand-nivå. Vi betaler mer for noe som er dårligere, sier Morten Mosberg, aksjonens tallknuser.

Hans regnestykker viser at eiendomsskatten er doblet, og at kommunale avgifter er økt med 30 prosent etter sammenslåingen. Han peker på at Søgne og Songdalen sammen har nesten 20.000 innbyggere.

– Det er ikke en bitte liten kommune i Nord-Norge. At vi ikke skal klare å ta vare på vår egen dritt, er et elendig argument, sier Mosberg.

Han mener Kristiansand har sløst bort store summer på nye praktbygg for kunst, kultur og teater.

– Kristiansand har brukt pengene på sirkus og tivoli, ikke på lovpålagte oppgaver. De lager ris til egen «rau».

– Vi fornemmer at det er økonomiske grunner til at Kristiansand er livredde for å miste Søgne, sier Mosberg.

Kristiansand Aps leder, Helge Stapnes (t.v.), Ap-leder Jonas Gahr Støre og Ap-ordfører Jan Oddvar Skisland etter oppvaskmøtet mandag.

Regningen for kloakkrensingen er tungt inne i kampen om Kristiansands skjebne.

– Mange sinte og aggressive

Innimellom måkeskrik og snekkenes vennlige dunk-dunk hagler det altså regnestykker og beskyldninger om overkjøring, juks, løgn og hemmelighold.

Naboer, venner og lokalsamfunnet splittes. Hvis man skal tro på medlemstallene fra folkeaksjonene for og imot oppsplitting, er 10 av 12 innbyggere i Søgne engasjert. Vidar Ertzeid bor rett ved bryggen og sier at Søgne-tilhengerne vil akseptere resultatet av folkeavstemningen. Han er mer i tvil om motstanderne:

– Jeg tror det blir lettere for Stor- Kristiansand å fortsette som kommune enn for Søgne å gå videre alene. Det er så sinnssykt mange sinte, aggressive og forsmådde folk der ute som ikke vil det.

– En del hører til det jeg kaller et kvasi-intellektuelt miljø. De roper høyt og blir nesten militante, sukker Ertzeid.

Striden i skjærgården har spredt seg langt utover kommunegrensen. Stat står mot kommune. Aps storby-ordførere er rasende på partiledelsen. Det tegner til å bli et alt annet enn fredelig kommunevalgkamp på Sørlandet neste år