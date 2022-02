Splittet Ap reddet Innlandet mot Sps vilje

Innlandet fylkesting vedtok onsdag ettermiddag å beholde det kontroversielle fylket. – Historisk skandale, sier Sps Torleik Svelle.

23. feb. 2022 13:08 Sist oppdatert nå nettopp

Folkeavstemningen om hvorvidt man skulle bevare eller oppløse Innlandet splittet innbyggerne omtrent på midten: Et knapt flertall gikk inn for å oppløse Innlandet. Det ville ha tilbake fylkene Hedmark og Oppland.

Et splittet Ap ble til slutt tungen på vektskålen. Med to stemmers overvekt gikk flertallet i partiets representantskap tirsdag inn for å beholde storfylket og gå imot resultatet i folkeavstemnigen.

Dermed bidro Aps stemmer til at fylkestinget onsdag - med 34 mot 23 stemmer - gikk inn for å beholde Innlandet fylke.

Ap, Høyre, Venstre, KrF, MDG og to av tre Frp-representanter for å beholde Innlandet.

Sp, SV, Rødt og Pensjonistpartiets representanter stemte imot. Det samme gjorde en fra Frp.

Fakta Fakta om avstemningen Et lite flertall på 50,8 prosent ønsket Hedmark og Oppland tilbake, mens 48,2 prosent ønsker å videreføre Innlandet fylkeskommune. Nær halvparten – 46,7 prosent – av de stemmeberettigede deltok i folkeavstemningen. Til sammenligning var det vel 56 prosent som deltok ved fylkestingsvalget i 2019. Folkeavstemningen var digital. Aldersgruppen 80 år og eldre hadde en valgoppslutning på bare 28,1 prosent. Vis mer

Omstridte Innlandet fylke består etter turbulent prosess.

– Særdeles vanskelig sak

I onsdages debatt på Lillehammer stilte mange i fylkestiget spørsmålet: Hvordan havnet vi her?

Aps gruppeleder Mona Cicilie Stormoen sa at det «har vært en særdeles vanskelig og krevende sak for oss alle.»

– Vi kan ikke bare lytte til råd vi liker best. Vårt parti har delte meninger om hvordan rådene skal tolkes. Nå er tiden for å bygge Innlandet, sa hun.

Sps gruppeleder Aud Gunnhild Hove svarte at hun «var forberedt på det meste, men ikke at en folkeavstemning med en oppslutning på 46,7 prosent skulle legges bort som verdiløs».

– Historisk skandale

Sps Torleik Svelle, som også er leder av Senterungdommen, tok et knallhardt oppgjør med tilhengerne av «høyresidens reform»:

– Dagen i dag vil bli husket som den dagen et fylkesting overkjørte et flertall i folkeavstemning. Dagen i dag kommer til å gå inn i historiebøkene som en historisk skandale, sa han.

– Ap er og vil alltid være et styringsparti, svarte Anne-Marte Kolbjørnshus. Hun er stolt over vedtaket, men kalte prosessen en «himmelsk lapskaus».

– Fremtiden er lys for Innlandet. Vi har eventyrlige muligheter. Vi skal ikke gå bakover når resten av samfunnet går fremover, mente Aps Kjerstin Gustavsen Lundgård.

– Enkelt som en kinobillett

Høyes gruppeleder Rune Øygarden tonet ned betydningen av folkeavstemningen:

– Ute blant innbyggerne er ikke oppmerksomheten så stor som vi skulle ønske. Vi oppnådde ikke mer enn 46,7 prosents oppslutning selv om prosessen var like enkel som å bestille en kinobillett, sa han.

Frps gruppeleder Truls Gihlemoen stilte gruppen på tre fritt. To stemte for Innlandet, og en for oppløsning.

– Vi ønsker hverken Hedmark, Oppland eller Innlandet fylkeskommune. De fleste høringene tyder på at det mest effektive er å videreføre Innlandet. Folkeavstemningen viser nærmest dødt løp, sa han.

Rødts Maria Nilsen Aksberg sa avstemningen viste et tvangsekteskap som ikke hadde lykkes. Og at innbyggerne var utsatt for to politiske overgrep:

– Først sammenslåing gjennom en tvangsprosess. Så et flertall som ikke lyttet til rådet fra folket, sa hun.

KrFs Charlotte Veland Hoven beskrev den spesiell striden slik:

– Nå skal jeg si noe jeg aldri hadde trodd jeg skulle si: Det koker i fylkespolitikken som det aldri har gjort før. Det mest demokratiske er ifølge noen å lytte til folket. I dette tilfellet vil jeg si meg uenig, sa hun.

– Frykter utmeldinger

Leder i Øyer Ap, Roar Holten, spådde tirsdag at partiet «vil bli straffet hardt» om partiet ikke støttet folkeavstemningen. Onsdag utdyper han hva han mente.

– Jeg har fått signaler om utmeldelser. Vi jobber for å unngå det, men det er en absolutt en bekymring, sier han.

Han frykter også at Ap-velgere vil gå til andre partier.

– Klart det er en bekymring, men jeg kan ikke si at det vil skje. Jeg håper vi kan samle troppene og fremstå som et godt alternativ for alle velgere ved kommende valg, sier han.

– Er det en tung dag?

– Ja, klart det var en intens debatt både i går og dagene før. Det er litt dagen derpå. Flertallet har talt. En skuffelse er det jo, sier han.