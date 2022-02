Vedum lovet Søgne-folket egen kommune hvis han fikk makten. Nå gjør de et siste forsøk.

I juni 2017 vedtok Stortinget å slå sammen kommunene Kristiansand, Søgne og Sogndalen. Vedtaket ble gjort med 85 mot 84 stemmer.

I Søgne hadde kommunestyret sagt nei. I en folkeavstemning sa innbyggerne også nei (da var spørsmålet om fem kommuner skulle slå seg sammen).

Den nye kommunen ble gjeldende fra 1.1.2020. Kristiansand er Norges sjette mest folkerike kommune.

Før fjorårets stortingsvalg lovte Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum at Søgne skulle få bli en egen kommune igjen om de kom i regjering.

Før jul sa bystyret i Kristiansand nei til en ny omkamp om oppløsing.

Et innbyggerinitiativ i Søgne ber nå Kommunaldepartementet om å fremme en sak for Stortinget og be dem omgjøre vedtaket fra 2017.

De vil at Søgne skal bli en egen kommune igjen fra 1. januar 2024.