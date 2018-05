– Jeg er veldig fornøyd med at MDG med dette tar ledelsen i kampen mot plast. Alle politikere snakker om plastproblemet. Vi viser at vi er partiet som krever at de også følger opp i praksis, sier forslagsstiller og stortingsrepresentant for MDG, Per Espen Stoknes.

Han er glad partiet lørdag enstemmig gikk inn for å forby bruk av miljøskadelig engangsplast allerede fra 2020.

Ikke bæreposer

Forbudet skal gjelde engangsartikler som sugerør, plastbestikk, plastkopper, q-tips, kulepenner, ulike former for plastemballasje og små plastposer.

Bæreposer i plast brukes i Norge ofte flere ganger og går inn i avfallssystemet, så disse skal ikke forbys i første omgang.

Storbritannia og Frankrike har allerede vedtatt lignende forbud.

Forbudet skal også gjelde såkalt bioplast og nedbrytbar plast. Komposterbar plast, altså plast som kan brytes ned i naturen, rammes ikke av forbudet.

Tidligere i vår fikk MDG et enstemmig storting med på å utrede et nasjonalt forbud mot salg av heliumballonger. Allerede har flere byer forbudt salg av de populære ballongene på nasjonaldagen.

Fakta: MDG holder landsmøte i helgen: Miljøpartiet De Grønne fyller 30 år og markerer jubileet under landsmøtet på Fornebu kommende helg. Jubileumsmiddagen er vedtatt å være alkoholfri, som et metoo-tiltak. * Landsmøtet skal lørdag velge nye nasjonale talspersoner samt medlemmer til sentralstyre og øvrige organer. Une Aina Bastholm ventes å bli gjenvalgt som kvinnelig talsperson, mens Arild Hermstad og Farid Shariati kjemper om å etterfølge Rasmus Hansson som mannlig talsperson. MDG har ikke én leder som øvrige partier. * 60 resolusjonsforslag er kommet inn til landsmøtet, hvorav fem er innstilt behandlet: Rusreform, assistert befruktning, elektrifisering av Rørosbanen, naturfornyelse gjennom for eksempel reetablering av løvskog og våtmarker samt samletiltak mot seksuell trakassering, herunder styrket seksualundervisning for gutter. I tillegg ventes et forslag om å forby engangsartikler av plast å få flertall. Voteringene skjer søndag. * Landsmøtet skal hilses av Aps byrådsleder i Oslo Raymond Johansen. Oslos profilerte samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg skal i likhet med Rasmus Hansson holde åpningstale fredag – før det blir vegansk og vegetarisk tacoaften. Kilde: NTB

Slutt på gummigranulat i fotballstrømpene

Partiet vil også fase ut bruk av gummigranulater på kunstgressbaner allerede fra 2020. Det vil innebære at nye kunstgressbaner ikke kan bruke gummigranulat, og at baner som allerede bruker dette, ikke kan etterfylles.

For å lette overgangen vil partiet etablere et investeringstilskudd for kommuner som vil erstatte gummigranulat med miljøvennlige materialer.

I Bærum bygges nye kunstgressbaner allerede uten gummigranulat, og enkelte idrettslag har allerede begynt å ta i bruk sand som erstatning. Under landsmøtet til MDG presenteres også et annet alternativ til de små gummikulene: Sukkerroer.

Én milliard til plastrydding

MDG kommer i sin uttalelse om plast også med en rekke andre forslag:

sette av 1 milliard kroner i året til å rydde opp etter plastforurensing i utviklingsland. Den første milliarden skal komme allerede i revidert budsjett for 2018 som Stortinget skal behandle i juni.

Øke støtten til frivillige aktører som vil gjøre en innsats for opprydding av maritimt søppel.

Utvide ordningen med “Fishing for litter” til minst én havn i hvert fylke og gjøre ordningen til en belønningsordning der fiskere og dykkere kan få betalt for å levere inn avfall.

Byttet ikke navn, velger ny leder

Et forslag om å endre partinavnet fra Miljøpartiet de Grønne til bare De Grønne, ble klart avvist lørdag formiddag. Forslagsstillerne mente Miljøpartiet de Grønne er et «krøkkete, langt akademiker-navn».

Rasmus Hansson var blant dem som snakket mot navneendringen.

– Det hjalp ikke Statoil å skifte navn til Equinor, og det hjelper heller ikke oss å bytte navn til De Grønne. Å gå inn i valgkampen med å sende et signal om at vi skal slutte å være Miljøpartiet, tror jeg er dumt, sa Hansson.

Partiet velger lørdag ettermiddag en ny mannlig nasjonal talsperson som skal overta etter Rasmus Hansson. Her er tidligere leder for Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, favoritt. Han utfordres av Farid Shariati fra Finnmark.