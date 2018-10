– Jeg ser slutten på KrF i norsk politikk hvis man gjør dette valget og gjør seg avhengig av SV, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

Både Selbekk, redaktør Finn Jarle Sæle i Norge IDAG og tidligere sjefredaktør Helge Simonnes tror flertallet på KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november vil gå inn for å danne regjering med Ap og Sp.

Politisk redaktør Berit Aalborg i Vårt Land støtter Hareide, men tør ikke spå om utfallet.

– At Hareide er så populær og godt likt partileder i eget parti, tror jeg blir tungen på vektskålen, sier Selbekk.

Han mener det vil være katastrofalt, og tror et linjeskifte vil føre partiet under sperregrensen ved stortingsvalget i 2021.

Fakta: Derfor er KrF-valget viktig 2. november vet vi om KrF går til høyre eller venstre. Får partilederen gjennom sitt syn, blir det en venstresving som stopper hos Ap. Skjer det, mister Erna Solbergs regjering styringsflertallet på Stortinget. Hun vil da trolig søke avskjed eller blir felt. Deretter vil KrF gå i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Dersom Hareide taper kampen om retningsvalg, og landsmøte går mot Høyre og Frp, vil KrF gå inn i dagens regjering. Flere kommentatorer tror det da vil bli vanskelig for Hareide å fortsette som partileder. En tredje mulighet er at KrF fortsetter i opposisjon.

Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Det er apokalypse og det vil være vanskelig å reise seg igjen da. Da har man fått vinglestemplet som Venstre har strevd med i flere tiår, sier Selbekk.

– Ligger et kabinettsspørsmål i realitetene

Dagen-redaktøren tror Hareide må gå av dersom partiet ikke vil følge ham.

– Jeg kan ikke se for meg at han kan lede forhandlinger med Solberg-regjeringen, om å gå inn i den. Det er utopi, sier Selbekk.

Berit Aalborg sier det er «ganske åpent», men at trenden er positiv for partilederen. Hun har selv skrevet at KrF er et sentrumsparti, og at hvis de noen gang skal velge samarbeid til venstre, så er tiden inne for det nå.

– Jeg mener at det ikke er et linjeskifte. Hadde man gått inn i regjering med Frp, hadde det vært det største linjeskiftet. De mange innmeldingene nå viser at det har vært ekstremt krevende å samarbeide med Frp. Hareide ser ut som om han puster litt friere nå, for å si det enkelt.

– Vil miste noen velgere uansett

Aalborg tror at KrF uansett vil miste noen velgere og medlemmer.

– Det store spørsmålet er hvor man kan hente flest nye velgere. Akkurat nå er det stor tilflyt av folk som er fornøyd med at han åpner for samarbeide.

Heller ikke hun tror Hareide kan bli sittende dersom partiet heller vil i regjering med Høyre, KrF og Frp.

– Regjering med Frp ville vært løftebrudd mener mange

Tidligere sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes «tror at Knut Arild Hareide vil få sin vilje»:

– Jeg ser på dette som et hinderløp, og at han vil få støtte for å komme over første hinder. Hva som vil skje om tre år når det er valg, er et annet spørsmål.

Simonnes mener det er stor forståelse i partiet for at det må tas et valg, og han tror et regjeringssamarbeid med Frp oppfattes som alt for vanskelig:

– Når landsmøtedelegatene får tenkt seg om og prosessen går, tror jeg mange i KrF ser at Hareide tross alt har valgt den beste løsningen.

Fakta: KrFs vei til valg av side 25. september: Knut Arild Hareide presenterte sin bok der han argumenterer for samarbeid med Ap, men trekker ikke konklusjon. 28. september: Landsstyremøte i KrF. Hareide sier i sin tale at KrF skal søke samarbeid med Sp og Ap i en regjering, men uten SV. 4. oktober innleder partileder Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad en turne i lokallagene der de presenterer hvert sitt syn på hvilke regjeringsalternativ KrF skal velge. Det arrangeres en rekke slike møter rundt i landet. 8. oktober legger Regjeringen frem statsbudsjettet. 20. til 27. oktober samles fylkeslagene til ekstraordinære årsmøter for å velge 193 utsendinger til KrFs landsmøte som skal avgjøre saken. Et stort spørsmål er om fylkeslagene vil binde utsendingene. 2. november samles KrFs landsmøte på Gardermoen der de skal avgjøre om partiet skal ta steget over til venstresiden, søke seg inn i Solberg-regjeringen eller forbli et uavhengig opposisjonsparti i Stortinget. Avstemningen vil være skriftlig. Velger KrF Ap og Sp vil det starte forhandlinger om politisk plattform og statsbudsjettet. 27. november skal det etter planen være finansdebatt i Stortinget, det vil være tidspunktet for at Solberg-regjeringen eventuelt blir felt på budsjettet.

– Skyhøy risiko uansett valg

Uansett mener han risikoen er skyhøy.

– KrF skulle tatt den debatten for lenge siden da de var på 8–9 prosents oppslutning. Nå er det utrolig vanskelig for partiet å bli presset inn i en slik debatt, sier Simonnes.

Redaktør Finn Jarle Sæle, Norge IDAG, tror at et « ekstraordinært landsmøte vil ende med flertall for Hareide».

– Jeg tror Hareide har en realistisk strategi for å få flertall med så rask innkalling og når vi vet at flertallet av fylkeslederne har gått for samarbeide med Ap.

– Jeg ønsker det motsatte. Vi er et parti som har et fornavn, en identitet, «Kristelig». Det gjør det vanskelig å inngå i regjeringsallianser med partier som i alle år har arbeidet for å få K-en ut av barnehage, skole og Grunnloven.

– Det er mulig at KrF kan bli liggende på 3-tallet med et slikt valg. Alt avhenger av været på valgdagen, sier Sæle.