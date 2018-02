Sylvi Listhaugs nye statssekretær vil ha fri innvandring

– Da jeg tiltrådte, omtalte noen meg som Venstres vaktbikkje og noen som Listhaugs gissel. Jeg skal ikke være noen av delene, men ser på meg selv som en brobygger, sier Venstres nyslåtte statssekretær i Justisdepartementet, Sveinung Rotevatn.

30-åringen fra Nordfjordeid rakk bare to uker i advokatjobben hos Steenstrup Stordrange før han fikk telefonen fra Trine Skei Grande. Nå har han opparbeidet seg like lang ansiennitet på kontoret i Justisdepartementet. Utenfor vokter en utstoppet isbjørn på to ben.