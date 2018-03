KrF-topper ikke mer fristet til å gå i regjering etter Listhaugs avgang

Aftenposten har vært i kontakt med 15 av KrFs 17 fylkesledere dagen etter at justisminister Sylvi Listhaug trakk seg fra Regjeringen.

KrF unngikk dermed i siste time å måtte ta stilling til om partiet ville felle Regjeringen, etter at et samlet landsstyre konkluderte med at de ikke har tillit til justisministeren etter håndteringen hennes av det omstridte Facebook-innlegget.

Fylkeslederne erkjenner at retorikken til Listhaug har gjort det ekstra vanskelig for KrF å samarbeide med Frp.

Men langt de fleste mener likevel Listhaugs uttreden endrer lite. Det gjelder både i de delene av partiet som i utgangspunktet er positive til å samarbeide med Frp, og de som er mer negative.

– Jeg ser ikke for meg at det skal ha noen stor effekt, og i alle fall ikke gjør det lettere, sier fylkesleder Dag Sele i Hordaland KrF, som også er sentralstyremedlem.

– Vi har i utgangspunktet sagt at den politiske avstanden er for stor mellom Frp og KrF, og jeg kan ikke si at det vi har opplevd i det siste har gjort avstanden noe mindre, legger han til.

– Min vurdering er at det ikke gjør noe særlig forskjell. Da vi gjorde vedtaket vi gjorde før valget handlet det ikke første og fremst om Listhaug, men om regjeringens politikk, sier Oluf Maurud, leder i Hedmark KrF.

Stort gjennomslag i opposisjon

– Jeg tror ikke det forandrer noe direkte, nei, sier fylkesleder i Oslo Espen Andreas Halse.

Han mener tvert imot de siste dagene har vist hvor stor den politiske avstanden er mellom KrF og Frp. Halse viser til at KrF er midt oppe i en avgjørende strategiprosess, og at KrF først etter dette kan ta stilling til om det gir størst innflytelse å sitte i eller utenfor regjeringen.

– Normalt vil jeg tenke at man får største gjennomslag ved inn i en regjering. Jeg synes samtidig de siste dagene i Stortinget har vist at KrF kanskje kan ha mer innflytelse som et frittstående opposisjonsparti. Vi er dessuten bundet av vedtaket fra før valget om at det ikke er aktuelt å regjere med Frp. Jeg regner det ikke som veldig sannsynlig at KrF går inn i regjering i denne perioden, sier Halse.

Flere av fylkeslederne Aftenposten har vært i kontakt med, nevner avgangen til Listhaug og gjennomslaget for lærernormen i budsjettforhandlingene som gode eksempler på at partiet har fått gjennomslag i vippeposisjon.

– Lettere, men ikke mer aktuelt

Fylkesleder i Telemark Erik Næs mener det er for tidlig å svare på om Listhaugs avgang vil skape bevegelse i KrF å gjøre det lettere å gå inn i regjering.

– Vi må se hvordan de neste ukene utvikler seg. Røyken skal legge seg først. Det var behov for å få en annen relasjon til justisministeren enn vi har hatt til nå, så får vi se hvordan dette går fremover, sier Næs.

Arne Willy Dahl, leder i Akershus, formulerer seg slik på spørsmålet om det er blitt lettere for KrF å gå inn i regjering når Listhaug er ute:

– Ja, det er lettere, men ikke noe særlig aktuelt. Det som ble sagt før valget, var at man ikke ville gå i regjering med Frp. Den politiske avstanden består, selv om Listhaugs person er borte.

Flere fylkesledere peker på at Listhaugs avgang «i alle fall ikke gjør det vanskeligere» om KrF skulle ønske å gå inn i regjering.

Espedal, Jan Tomas

Ber om raskere prosess

Etter at et evalueringsutvalg felte en knusende dom over KrFs valgkamp, satte partiet i gang en strategiprosess for å tydeliggjøre partiets politikk og prioriterte saker. Prosessen skal ende i en diskusjon om hvem partiet skal samarbeide med.

Flere av fylkeslederne mener den siste ukens hendelser har vist at det haster for partiet å få en avklaring på hvilken side av politikken det skal samarbeide mot. Mange tar til orde for å fremskynde strategiprosessen partiet har satt i gang, men de har ulike meninger om når en konklusjon bør foreligge.

Noen mener partiet helst bør velge side før sommeren, eller senest i august.

– Det kan nok være lurt med en raskere avklaring på hvilken side man skal samarbeide til. Vi ser at vi stadig kommer i en skvis, så det hadde vært fint å få en avklaring tidligst mulig. Men jeg er redd for at 2018 går hvis vi skal ha en ryddig dialog, sier fylkesleder Jon Normann Tviberg i Trøndelag.