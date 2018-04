– Høyre har vært en av våre allierte i verdispørsmål, men forrige helg så vi hvordan Høyre dessverre valgte å ta store skritt i liberaliserende retning innenfor bioteknologien og bort fra barnas rettigheter, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da han holdt tale på KrFs landsstyremøte i Oslo lørdag.

Høyre sa sist helg ja til eggdonasjon og ja assistert befruktning for enslige.

– Det er en farlig vei dersom barn blir et middel fremfor et mål. Debatten om designbabyer er nærmere enn vi tror, sa Hareide.

Erna Solberg avsluttet Høyre-landsmøtet med å si at Høyre likevel sto sammen med KrF mot sorteringssamfunnet. Hareide er ikke overbevist:

– Nei, Bent, vi senker ikke skuldrene

–Jeg vil utfordre statsminister og Høyre-leder Erna Solberg. Vil hun stå ved kampen mot sorteringssamfunnet og støtte KrFs forslag, spurte Hareide retorisk og viste til at Stortinget til våren skal behandle bioteknologimeldingen.

Han trakk også frem at Høyres nestleder Bent Høie ba KrF om å «senke skuldrene» etter vedtakene på Høyres landsmøte.

Audun Braastad, NTB scanpix

– Nei, Bent. Vi kommer ikke til å senke skuldrene. Vi kommer ikke til å gi oss. Vi er klare til kamp for barnas skyld, sa Hareide.

Velger partnere senere

KrF er nå midt i det Hareide beskriver som en politisk idédugnad som innen september skal tydeliggjøre KrFs politiske prosjekt. Deretter skal KrF foreta et veivalg om hvilke partier de skal samarbeide med.

KrFs landsstyre var samlet fredag og lørdag for å drøfte første steg i denne prosessen. Bakteppet var fjorårets elendige valgresultat med en oppslutning på 4,2 prosent – KrF dårligste valg noensinne.

Etter valget har det tilsynelatende gått enda verre: I januar, februar og mars gir snittmålingene KrF en oppslutning på 4,0 prosent, viser tall fra pollofpolls.no.

KrFs egen evaluering av valgkampen i fjor slo fast at det dårlige valget skyldtes at partiet manglet et politisk prosjekt og at samarbeidsvedtaket ble ødeleggende.

KrF gikk til valg på at regjeringssamarbeid med Frp var uaktuelt. Samtidig ville partiet ha Solberg statsminister, men uten at partiet ville utelukke at Solberg-regjering kunne felles og bli erstattet av en Ap-ledet regjering.

Audun Braastad, NTB scanpix

Ulike synspunkter på tempo

KrFs landsstyre vedtok i helgen at den politiske prosessen skal avsluttes i september. Deretter skal KrF velge side i politikken.

Det er ulike synspunkter i KrFs landsstyre på hvor raskt en slik avklaring skal komme. Noen mener landsmøtet i 2019, andre er mer utålmodig.

– Jeg mener vi må ta en avgjørelse om samarbeid i slutten av 2018. Landsmøtet neste år blir for sent, sier fylkesleder i Rogaland, Oddny Helen Turøy, til Aftenposten.

Hareide sier at det ikke er laget en tempoplan.

– Først skal vi tydeliggjøre vår politikk. Så tar vi en debatt om samarbeidsspørsmålet, sier han.

Hareide: – Sp vår nærmeste allierte

Hareide brukte store deler av talen til å snakke om at Norges kristne røtter og fellesverdier forvitrer og pekte på utfordringer knyttet til innvandring og teknologisk utvikling.

Samtidig som han utfordret Høyre i etiske spørsmål, slo han fast at Ap «har vist en grunnleggende mangel på forståelse» for etiske dilemmaer.

– Hvorfor utfordrer du Høyre og ikke Ap i disse spørsmålene?

– Vi har større forventninger til Høyre enn til Ap på dette området

– Kan vi ut fra talen din, med en tydelig vektlegging av kristne verdier, og at du samtidig sier du har større forventninger til Høyre enn til Ap i etiske spørsmål, lese at KrF er på vei mot høyresiden?

– Høyre kan glede seg over at det er Høyre jeg utfordrer, fordi jeg har en større tiltro til dem i disse spørsmålene. Samtidig er Senterpartiet vår nærmeste allierte her, sier Hareide og lar spørsmålet henge i luften.

Tre KrF-reformer

Hareide varslet i helgen at KrF allerede før sommeren vil legge frem forslag om tre reformer: en menneskeverdsreform, en inkluderingsreform og en barnereform.

Reformene er KrFs svar på tre store utfordringer som Hareide skisserte i talen sin: