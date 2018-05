Ap og Frp i munnhuggeri om hvem som best ivaretar arbeiderne

– Folk med arbeiderbakgrunn trives godt i Frp, uttalte Frp-leder Siv Jensen til Aftenposten under Frps landsmøte på Gardermoen i helgen. Der slo hun fast at «vi er arbeidernes parti, tar arbeidsfolk på alvor og har politikk tilpasset vanlige folks hverdag.»

– Visvas, tordnet Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i sin 1. mai-tale på Youngstorget i Oslo.

– Høyrepartiene er nettopp det, høyrepartier, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre, som holdt en rekke taler i Hedmark 1. mai.

Flere taler i både Ap og Frp brukte dagen til å krangle om hvem som best ivaretar vanlige arbeidsfolks interesser.

Undergraver fagbevegelsen ved kutt i fagforeningsfradrag

Ap-lederen er på rundreise i Hedmark i dag. Han startet dagen i Trysil, var innom Elverum og avslutter dagen på Hamar og Tangen. Samtidig var Ap-nestleder Hadia Tajik i Nord-Norge, mens tidligere Ap-nestleder Trond Giske snakket til sine tilhengere i Trøndelag.

I flere taler beskyldte han Regjeringen for å undergrave fagbevegelsen, som han omtalte som en helt avgjørende del av den norske modellen.

– Det er en helt avgjørende del som den blå Regjeringen undergraver. Som de undergraver når de kutter i fagforeningsfradraget år etter år. Som de undergraver når de «anerkjenner» det uorganiserte arbeidslivet – slik det står blått på hvitt i regjeringsplattformen, sa han.

I praksis for svakere fellesskap i arbeidslivet

Støre la til at Regjeringen også undergraver fagbevegelsen når den «svekker arbeidsmiljøloven og gjør at flere må ta til takke med midlertidige stillinger.»

Ap-lederen, som mener fagbevegelsen er ett av de viktigste fellesskapene i Norge, konkluderer med at Regjeringen derfor i praksis er for svakere fellesskap i arbeidslivet, for mindre trygghet for arbeidsfolk og for å svekke den norske modellen.

– Det sier vi tvert nei til! Vi er arbeidstagernes parti. Vi tar arbeidstagernes parti, sa Støre.

– Vi vil alltid kjempe for en sterk fagbevegelse, la han til.

Byrådsleder Johansen: Visvas fra Jensen

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gikk hardt ut mot Siv Jensens påstand om Frp som arbeidernes parti i sin 1. mai-tale.

– Den blåblå regjeringen, med Venstre på slep, vil aldri gjøre kampen for et trygt arbeidsliv til jobb nummer én. Siv Jensen sier nå at Frp er partiet for arbeidsfolk. Det er med respekt å melde rett og slett visvas, sa Johansen på Youngstorget i Oslo.

– Milliarder i skattekutt til de rikeste og angrep på arbeidstageres rettigheter er fasiten etter fem år med Frp i regjering. Jeg stoler ikke på dem. De vil noe annet en oss, sa han.

Listhaug slo tilbake

Fra en talerstol i Drammen slo Frp-politikerne Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen tilbake på Aps angrep utover dagen. Listhaug mente at det virker som om «LO og Ap har monopol på denne dagen.»

– Men hvem gjenspeiler folket? Jo, Frp, sa Listhaug som viste til at Ap har flere «aktive arbeidere» i sin stortingsgruppe enn Ap.

Støre derimot er ifølge Frp-politikeren «født med en sølvskje i munnen», «har aldri hatt en vanlig jobb», har eliteutdannelse fra Frankrike og har kjøpt private helse- og omsorgstjenester.

– Vi er partiet for arbeidsfolk. Vi skal aldri bli som pampene i Ap og LO, men ha beina godt plantet i jorden, sa hun og lover å gjøre hva hun kunne for at Støre «aldri blir statsminister i Norge» og «for å bli kvitt Raymond Johansen og Lan Marie» Nguyen Berg fra byrådet i hovedstaten.

Mener skattelettelsene har kommet vanlige folk til gode

Både eksstatsråd Listhaug og statsråd Solvik-Olsen mente skattelettelsene Regjeringen har gitt, har kommet vanlige folk til gode. Samferdselsministeren forsvarte også endringene i arbeidsmiljøloven.

– Det er ikke vondt ment, men gir folk anledning til medinnflytelse på arbeidsplasser, sa han og la til at de også bidrar til større fleksibilitet og bedre tjenester for landets eldre.

Vil kjempe for opptjening fra første krone

Støre holdt sin første 1. mai-tale på Hamar for 12 år siden. Den gang var han utenriksminister i den rødgrønne regjeringen. På sin rundreise i Hedmark i dag poengterte han at «vår bevegelse» fortsatt har kamper å kjempe.

En konkret sak han nevnte, var uenigheten om opptjening av obligatorisk tjenestepensjon, en sak som ikke ble løst i årets tarifforhandlinger.

– For hvem rammes hardest dersom NHO får viljen sin? Om folk i private bedrifter ikke sikres pensjon fra første krone og første time? De som rammes er dem med løsest tilknytning til arbeidslivet. De som rammes er ungdom. Det er kvinner. Det er folk i små stillinger. Det er dem som tjener dårligst. Det er arbeidstagere med alminnelige lønninger som får mindre i tjenestepensjon, sa han og opplyste at Ap ikke vil gi seg i denne saken og allerede har fremmet forslag på Stortinget.

