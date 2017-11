Møtevirksomheten mellom de tre partiene Høyre, Frp og Venstre er nå over i en ny fase, ifølge en kilde i ett av partiene.

I løpet av høsten har de to sittende regjeringspartiene og Venstre sammenlignet ferske stortingsprogrammer og stortingsinnstillinger for å kartlegge hvor de er samstemte, hvor det er litt uenige, og hvor de står langt fra hverandre.

Nå har de i langt større grad enn tidligere i høst begynt å teste hverandre ut for å sjekke hva hver av dem har å gi i eventuelle regjeringsforhandlinger.

Mandag satt ledelsen i alle de tre partiene sammen i det som karakteriseres som mer «spissede» sonderinger. De kommer til å pågå i denne og neste uke.

To uker igjen til viktige Venstre-møter

Ledere og nestledere i hvert av de tre partiene har denne og neste uke på seg for å kartlegge om det er hensiktsmessig å starte med reelle regjeringsforhandlinger i denne omgang.

Helgen 8.–10. desember samles først sentralstyret og deretter landsstyret i Venstre. Her vil de resultatene Venstre har sondert seg frem til, bli presentert og drøftet.

Synspunktene herfra blir tillagt stor vekt når Venstres stortingsgruppe deretter avgjør hva slags samarbeidsform partiet skal ha med Høyre og Frp.

Det er svært delte meninger i Venstre om hvor tett partiet bør samarbeide med en regjering som Frp deltar i. En kilde i partiet opplyser at ulike løsninger har sin pris: Både tett samarbeid i regjering og en mer løsrevet rolle.

Det er fire mulige løsninger på hva slags forhold Venstre kan lande på.

1. Venstre går inn i regjering:

Da får Venstre en hånd på rattet og innflytelse på «fra-dag-til-dag-politikken» i Regjeringen. Partiet vil også kunne få garantier mot at Høyre og Frp inngår forlik som Venstre misliker - for eksempel forlik med Sp i saker som omhandler biologisk mangfold, naturvern og rovdyrpolitikk, eller forlik om innvandringspolitikk med Ap og Sp.

Regjeringsdeltagelse vil også føre til at Venstre kan vise frem flere ansikter utad og gi posisjoner til sentrale folk som mistet stortingsplass ved høstens valg. Det vil trolig også medføre at Frp mister minst én statsrådspost.

Men slik innflytelse medfører også medansvar for Frp/Høyre-politikk som Venstre er imot. Noen mener verdigrunnlaget i Frp og Venstre er så forskjellig at de ikke vil kunne ta ansvar for felles politikk i en regjering.

Dessuten påpeker noen at de tre partiene uansett ikke får noe flertall bak seg i Stortinget.

2. Venstre fortsetter med samarbeidsavtale

En samarbeidsavtale kan på samme måte som regjeringsdeltagelse gi Venstre viktige seire som vern av Lofoten og Vesterålen, satsing på gründere m.m.

Men mange i Venstre har dårlig erfaring med den avtalen partiet inngikk i Nydalen for drøyt fire år siden. Noen mener den bandt Venstre tett til Regjeringen uten at partiet fikk noen gevinst av det.

Til tross for at samarbeidsavtalen ga Venstre gjennomslag, har partiets politikere opplevd mange avgjørelser og uttalelser fra regjeringshold som de sterkt har mislikt, ikke minst i innvandringspolitikken.

3. Venstre er støtteparti uten omfattende avtale

Flere i Venstre ser for seg at partiet kan fortsette som et støtteparti, men uten omfattende samarbeidsavtale. De ser for seg en slags forståelse om at Venstre skal opptre som konstruktivt støtteparti under forutsetning av at partiet får viktig gjennomslag på noen viktige områder som eventuelt kan listes opp i en «mini-avtale».

4. Venstre er opposisjonsparti

Venstre kan også velge å innta samme posisjon som KrF. Få sentralt i Venstre gir imidlertid uttrykk for at de ønsker det. Partiet har langt tydeligere enn KrF gått til valg på å samarbeide på borgerlig side.

Mye kan endre seg i løpet av perioden

Selv om Venstre nå skulle konkludere med at partiet ikke ønsker å gå inn i regjeringsforhandlinger, behøver ikke det være en konklusjon som gjelder hele perioden.

Også i KrF pågår det en diskusjon om veivalg. Kommunevalget om to år kan også komme til å endre KrFs holdning til samarbeid med de blå.