I den store ambassadørkabalen som UD nå legger, er det fortsatt uavklart hvem som blir ny Washington-ambassadør etter Kåre Aas som er ferdig med sitt åremål på fire år. Stillingen ble utlyst sammen med mer enn 30 ambassadørposter i fjor høst. Dette er en av de tyngste ambassadør-jobbene i UD.

Etter det Aftenposten har fått bekreftet, kan stillingen bli utlyst på nytt med tiltredelse senere i år. Grunnen er at man ennå ikke har funnet en etterfølger. En rekke av de sentrale kandidatene har fått andre jobber.

Ny EU-ambassadør

Oda Sletnes (65) forlater jobben som EU-ambassadør etter tre år og blir etter det Aftenposten får bekreftet, ny Paris-ambassadør. Sletnes er den eneste som har hatt stillingen som EU-ambassadør hele to ganger.

I tillegg har hun vært president i EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen (ESA).

Hun etterfølger Rolf Einar Fife (58), som nå avslutter sin fireårsperiode som ambassadør i Paris. Dermed blir EU-ambassadørstilling ledig, søknadsfristen er 24. september.

Aas, Erlend

Bytter plass?

Fife, som også er søker til Washington, er det heteste navnet til å overta som EU-ambassadør. Det ligger an til at de to ambassadørene bytter plass.

Ifølge kilder i UD taler det sterkt for at den erfarne juristen og diplomaten Fife blir ny EU-ambassadør, dersom han søker. Fife har tidligere blant annet ledet rettsavdelingen i UD.

Brexit har bidratt til å endre det politiske/diplomatiske tyngdepunktet til Europa og Storbritannia. Dermed legges det nå et press på Fife for å ta jobben i Brussel heller enn Washington.

I disse brexit-tider vil Fife få en helt sentral rolle i de mange vanskelige forhandlingene som følger i kjølvannet av britenes skilsmisse fra EU.

I UD er man nå i startgropen for å innlede omfattende forhandlinger med Storbritannia i kjølvannet av brexit. Når britene vel er ute av EU, må Norge og Storbritannia forhandle om avtaler på en rekke områder – fra vanskelige temaer som fiskekvoter til rettigheter for norske borgere som bor i Storbritannia.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Styres av brexit

Årets store ambassadørkabal i UD går dermed mot slutten. Mer enn 30 poster er besatt. Nåværende London-ambassadør Mona Juul ble sist uke utnevnt til FN-ambassadør.

Det er en stilling som ble plutselig ledig da Tore Hattrem ble utnevnt til ny utenriksråd i sommer.

FN-ambassadøren blir helt sentral når Norge nå driver kampanje for å få en plass i Sikkerhetsrådet fra 2021. Juul var også en het kandidat til jobben i Washington, men ble plassert i FN. Ny London-ambassadør er utnevnt, det er utenriksråd Wegger Strømmen. Tidligere statssekretær Øystein Bøe har overtatt jobben som NATO-ambassadør.

Rune Resaland var eneste søker og er ny mann i Moskva.

Den eneste tunge posten som ikke er besatt, er stillingen som Norges ambassadør i USA. Ambassadør Kåre Aas har sittet perioden ut. Etter det kilder i UD opplyser til Aftenposten, kan den stillingen bli utlyst på nytt fordi en rekke av de sterke kandidatene i den kabalen som nå er lagt, har fått nye stillinger.

Alternativt kan utenriksminister Ine Eriksen Søreide håndplukke en person.