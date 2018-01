Gjestvang opplyser til Hamar Arbeiderblad fredag at det er snakk om flere uønskede hendelser med mye alkohol og upassende oppførsel overfor yngre jenter.

Det har kommet inn «noen varsler» mot Rønning de siste årene, sier Gjestvang til avisen.

– Det er flere enn ett og færre enn fem. Det første varselet kom i 2015, opplyser Gjestvang.

Rønning leverte søknaden om fritak fra vervet torsdag.

– Han ble ikke presset til å gå. Dette var hans avgjørelse, sier Gjestvang.

Rønning beklager

– Jeg har blitt konfrontert med at det har kommet reaksjoner på min atferd i sosiale sammenhenger der eldre og yngre politikere har møttes. Jeg er en sosial person som er glad i folk, men har ikke vært bevisst nok på grensesetting i min rolle, skriver Rønning i søknaden om fritak.

– Jeg erkjenner at jeg har utvist for dårlig dømmekraft i enkelte situasjoner, og det beklager jeg og er lei meg for, skriver Rønning videre.

Det første varselet kom i 2015, og det seneste høsten 2017, skriver Hamar Arbeiderblad.