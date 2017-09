Torsdag kveld barker de sammen i TV 2 i den første av to partilederdebatter som gjenstår før mandagens valg.

Hvem som klarer seg best av alle partilederne, vil politisk redaktør Trine Eilertsen og Aftenpostens politiske podkast Aftenpodden gi en vurdering av rett etter debatten.

Det var antydning til Beatles-tilstander da statsministeren, med bevæpnede sikkerhetsvakter med bekymret mine på slep, ankom Høyres valgbod på Karl Johan torsdag formiddag.

– Hvorfor jobber du med Siv?

Det ville en tenåringsjente vite da statsminister Erna Solberg slapp til spørsmål fra tilhørerne.

En smilende statsminister tok seg god tid til å svare på flere spørsmål fra ungdommer som hadde trengt seg helt først i folkemengden som samlet seg da de skjønte at selveste statsministeren sto på det blå podiet.

– Vi har ikke flertall, og da må vi i Norge samarbeide med andre, svarte statsministeren, før hun fortsatte:

– Og da er det naturlig å samarbeide med Siv og Frp, men også med KrF og Venstre.

– Hva synes du om Jonas Gahr Støre, da? spurte en annen jente.

– Jeg synes han er en hyggelig mann og at han gjør seg aller best i opposisjon, sa Solberg, til humring fra forsamlingen.

Populær statsminister

Det er ikke bare på Karl Johan at folk stimler sammen rundt Erna Solberg. Også et flertall av velgerne samler seg nå om henne. Det viser den siste statsministermålingen som Respons analyse har utført for Aftenposten og Bergens Tidende.

På de fire første statsministermålingene som Respons gjennomførte etter at Jonas Gahr Støre ble Ap-leder i 2014, var Støre klart mer populær enn Solberg.

Fakta: Om målingen Utført av Respons Analyse for Aftenposten og Bergens Tidende. 1000 personer er telefonintervjuet fra 4.–6. september. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Spørsmålet som er stilt: «Hvis du skulle velge mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg, hvem ville du da foretrekke som statsminister etter stortingsvalget i 2017?»

Men på den femte målingen, utført i slutten av august, tok Solberg et klyv fordi Støre: Da foretrakk 44 prosent Solberg, mens 41 prosent pekte på Støre.

Og bare dager før stortingsvalget kobler Solberg grepet om velgerne. 46 prosent foretrekker nå Solberg som regjeringssjef, mot 42 prosent for Støre.

– Dette viser at folk ser at vi gjør en god jobb og at det ikke er noen grunn til å eksperimentere, sier Solberg.

Jonas Gahr Støre kommenterer målingen slik:

– Dette viser at det er et veldig jevnt valg. De som ønsker en ny regjering, som setter skole og arbeid fremfor skattekutt, og som vil ha et samfunn hvor alle skal med, må stemme Arbeiderpartiet.

Støre kan imidlertid glede seg over at han fortsatt har draget på kvinnene. 48 prosent av kvinnene foretrekker Støre, mens 40 prosent vil ha Solberg. Blant menn er det motsatt: Hele 53 prosent peker på Solberg, mens 37 prosent av mennene foretrekker Støre.

Også blant folk under 30 gjør Støre det best: 45 prosent foretrekker Støre, mot 40 prosent for Solberg.

I alle andre aldersgrupper scorer Solberg høyest.