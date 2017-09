103 år gamle Alfhild Valeur får ikke sykehjemsplass

Alfhild Valeur er ustø og helt avhengig av rullator for å bevege seg rundt i Oslo-leiligheten. Skal den hørselssvekkede kvinnen hente noe på kjøkkenet, må det hun henter, fraktes i rullatoren. Og utendørs kommer hun ikke uten hjelp. Men ifølge sykehjemsetaten i Ullern bydel, er hun for sprek til å få sykehjemsplass.

Les også om den hjertesyke 92-åringen: Vært innlagt åtte ganger, får ikke plass

103-åringen er redd for å falle og skade seg. Benbruddet forverret frykten. Dessuten er hun helt avhengig av andre for å handle. Derfor søkte hun om plass på sykehjem. Der ville det døgnet rundt være noen til stede.

Familien forstår ikke avslaget

– De første ukene måtte farmor, ustø og skjelven, løfte rullatoren over tersklene for å komme inn på de forskjellige rommene, forteller barnebarnet Hanne Støre Valeur til Aftenposten. Hun er til stede når Aftenposten møter 103-åringen, som har problemer med å høre spørsmålene som stilles.

Hun og resten av familien synes det er urovekkende at farmoren ikke fikk ønsket om sykehjemsplass innfridd.

– Farmor var veldig tydelig på at hun ikke ønsket å bo hjemme lenger, at hun var utrygg og redd for å falle på nytt. Vi opplevde ikke at hennes perspektiv ble vektlagt i saksbehandlingen. Vi har hele tiden blitt møtt med argumenter om at hun er "mye sprekere" enn mange andre som klarer seg hjemme, og sånn sett tror jeg ikke farmors eksempel er enestående.

Færre sykehjemsplasser totalt

Som Aftenposten har påvist, har antall sykehjemsplasser gått ned de siste fire årene. Ved utgangen av 2016 var det bortimot 1000 færre institusjonsplasser, deriblant nesten 600 færre sykehjemsplasser enn det var da de rødgrønne styrte i 2013. Det viser SSB-statistikk, som også avdekker av det var færre over 80 år som var på sykehjem ved utgangen av fjoråret enn i 2013.

Les hele saken her: Etter fire år med Høyre og Frp i regjering er det blitt færre sykehjemsplasser

De rødgrønne maktet heller ikke å få bygget ut det antallet plasser de hadde håpet på i perioden de satt i regjering.

Mener terskelen for å få plass er for høy

Barnebarnet mener terskelen for sykehjemsplass er svært høy.

– For dem som "bare" er gamle, skrøpelige og utrygge, er det kun ulike hjelpetiltak i hjemmet som tilbys uavhengig personens egne ønsker.

Alfhild Valeur har akseptert at det ikke er plass til henne på sykehjem i Oslo.

– Først ble jeg forskrekket, så overrasket. Jeg trodde ikke de ville nekte en så gammel dame plass, sier hun.

Tom Kolstad

Dette øker trivselen: Blomster på bordet og et glass rødvin

Barnebarnet sier opplevelsen var en belastning for farmoren.

– Hun ble veldig skuffet da hun fikk avslag. Hun har ikke villet gå gjennom det på nytt. Etter at hun ble sendt hjem, har vi forsøkt å fokusere på de fordelene det faktisk bringer med seg å fortsatt bo hjemme og finne ro i situasjonen, men det er klart frykten for at hun skal falle og bli liggende alene er der alltid, sier Hanne Støre Valeur.

Sykehjem i Oslo legges ned: 183 fikk avslag på plass i 2015

Tom Kolstad

Hun er klar og orientert

I avslaget fra Oslo kommune, bydel Ullern, blir det trukket frem at Valeur ikke hadde bistand fra kommunen før hun falt, at hun er nøye med hygienen, og at hun er klar og orientert og kan betjene en trygghetsalarm.

– Jeg er ikke dement, hadde jeg vært det, hadde jeg kanskje fått plass, sier 103-åringen til Aftenposten.

Valeur ble født selveste 17. mai 1914. Hun fikk fire barn, hvorav to lever, ni barnebarn og 11 oldebarn. De bidrar nå som hjelpere når det skal handles, og de er ofte på besøk.

Hun har hjemmesykepleie to ganger om dagen, nå søker hun om hjelp til å vaske huset. Det er ikke så lett, når man er ustø og avhengig av rullator.

Etter fallet fikk hun trygghetsalarm.

– Jeg bruker den, men jeg sover best når sønnen min og konen hans er på besøk, sier Alfhild Valeur.

Hun fikk tilbud om en fra hjemmesykepleien som kunne komme til henne i løpet av natten.

– Det ønsket hun ikke fordi hun ble enda mer utrygg og opplevde det som påtrengende og skummelt å få en fremmet inn på soverommet om natten, sier barnebarnet.

Sosial- og eldreombudet

Ombudet: Mange blir veiledet bort fra å søke

Pasient og brukerombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen sier saken til 103-åringen illustrerer deres bekymring.

– Erfaring etter møter med beboere og pårørende på alle Oslos sykehjem, samt samtaler med ansatte der og ute i bydelene, gir grunnlag for å mene at flere enn dem som har det i dag som ønsker og fyller vilkårene for å få tildelt plass på sykehjem, sier hun.

Pårørende har fortalt pasientombudet at søknadsprosesser går langsomt, flere opplever at de ble veiledet bort fra å søke, og at søknadsprosessen er utformet på en måte som gjør det vanskelig å skrive en klage.

– De beskriver også en erfaring med at eldre med pårørende som sier ifra prioriteres før andre. Tilsvarende har vi også hørt om folk som er blitt frarådet å klage «da det uansett ikke vil føre til at vedtaket gjøres om».

Hun viser til Helse- og omsorgstjenesteloven som sier at den som oppholder seg i kommunen har rett til nødvendige, forsvarlige og verdige tjenester.

– Når noen er ensomme og redde store deler av døgnet, alene i eget hjem, kan det stilles spørsmål ved om kravet til verdighet er innfridd.

Eldrebyråden: Utrygge skal ikke presses til å bo hjemme

– Jeg forventer at de lytter nøye når en 103-åring føler seg uttrykk, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune.

– Mitt anliggende er å sikre at innbyggerne blir hørt. De skal ikke bli presset til å bo hjemme, hvis de ikke føler seg trygge. De skal ha sykehjemsplass hvis de trenger det, eller et alternativ som gjør dem trygge i hverdagen. Det er ingen andre enn innbyggerne som kan si hva som skal til for at de opplever det, skriver Thorkildsen i en sms.

Hun sier på generelt grunnlag at det er Høyre lokalt og bydelsadministrasjonen som må svare for hvordan de disponerer budsjettet og hvilke vurderinger de har gjort.

Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

– Vi kan ivareta hennes behov i hjemmet

Bente N. Otto, avdelingssjef ved helse og mestring, Bydel Ullern i Oslo kommune synes det er det er beklagelig at Alfhild Valeur opplever å være engstelig og utrygg i egen bolig.

– Slik skal det ikke være. Derfor er vi opptatt av å ha god dialog med alle som mottar tjenester fra bydelen. Det har vi også hatt med Valeur og pårørende. Valeur er en sprek dame for alderen, og vi kan ivareta hennes behov i hjemmet.

Otto sier sykehjemsplass tilbys der det ikke er mulig å gi tilstrekkelig med tjenester i hjemmet.

– Vi legger vekt på dialog med bruker og pårørende slik at de eldre får hjelp til det de har behov for. Hun har takket ja til noen av tilbudene, men ikke alle, som f.eks. dagsenter og tilsyn på natt.

Otto sier videre at vedtak om tildeling eller avslag på sykehjemsplass skjer på bakgrunn av en grundig saksbehandlingsprosess.

– Det er viktig å innhente opplysninger fra våre samarbeidspartnere; fastlege, sykehjem, sykehus og ikke minst brukeren selv og eller deres pårørende. Vi opplever at vi ivaretar tryggheten til eldre ved å tilby gode og tilpassede tjenester i hjemmet, sier hun.

– Hva skal til for at 103-åringen får plass?

– Det er hjelpebehovet til Valeur som ligger til grunn for hvilken type hjelp hun bør ha. Når det er sagt, er vi opptatt av og avhengig av å ha god dialog med brukere og deres pårørende for å ivareta brukerens behov til enhver tid. Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med oss dersom det skjer endring i behov. Vi erfarer at flere og flere ønsker å bo hjemme dersom de føler seg trygge.

– I hvilken grad teller hennes ønske om en trygg alderdom?

– Vi er opptatt av at Valeur skal føle seg trygg hjemme. Derfor har vi hatt mye dialog for å tilpasse tjenestene på en best mulig måte. Hjemmetjenesten kan gis gjennom hele døgnet, og dette har Valeur fått tilbud om. Vi tilbyr trygghetsalarmer og velferdsteknologi, svarer sier Otto.