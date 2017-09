Dette er de nye ansiktene på Stortinget. Og her er de som akkurat ikke kom inn.

Hverken forfatter og sjakk-ekspert Hans Olav Lahlum (SV) eller Sylvi Listhaugs rådgiver Espen Teigen (Frp) kom inn på Stortinget.

– Det hadde selvfølgelig gledet meg mest å jobbe for Nord-Trøndelag på Stortinget, men det viktigste for meg er borgerlig flertall og fire år til med regjering, sa Teigen da de første stemmene var talt opp.

Talsperson Rasmus Hansson (MDG) overlot den «sikre» plassen sin i Oslo til talsperson Une Aina Bastholm (MDG), og han satset på å sikre et mandat i Akershus. Det gikk ikke, og dermed ble det bare en periode på Stortinget for Hansson.

Stefan Heggelund (H) har sittet i arbeids- og sosialkomiteen de siste fire årene. Godt over 15.000 stemmer manglet for å få et direktemandat.

Heller ikke Mazyar Keshvari (Frp) ble valgt inn. Han manglet over 16.000 stemmer.

Disse kom inn

Blant kjente navn som er valgt inn, er tidligere forsvars- og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise (H), tidligere Senterungdommen-leder Sandra Borch (Sp) og Carl-Erik Grimstad (V).

Rødt-leder Bjørnar Moxnes og talsperson i MDG Une Aina Bastholm fikk hvert sitt mandat.

I en NRK-måling for Finnmark under valgkampinnspurten så det ut til at EU- og EØS-minister Frank Bakke-Jensen kunne ryke ut av Stortinget. Han blir likevel sittende på et utjevningsmandat.

Mister jobben – med 48 stemmer

Fra talerstolen på Høyres valgvake mandag kveld takket Erna Solberg Høyres 22-år gamle femtekandidat i Rogaland, Aleksander Stokkebø. Etter å ha banket på over 2070 dører, sikret han Stortingsplassen med 62 stemmer.

En stund sto det mellom Stokkebø og Øystein Langholm Hansen (Ap). Men med en hårfin margin på knappe 48 stemmer røk stortingsplassen for vararepresentanten i Rogaland.

Heller ikke Sveinung Rotevatn, den profilerte Venstre-politikeren fra Sogn og Fjordane, får beholde sin plass på tinget. Med 95 % opptalte stemmer manglet han tirsdag formiddag i underkant av 9000 stemmer.

I Finnmark mister SVs nestleder Kirsti Bergstø sin Stortingsplass.

Tett løp i hovedstaden

I hovedstaden lå de mindre partiene tett.

Med 7600 flere stemmer kunne annenkandidat i Oslo, Seher Aydar, gitt Rødt to mandater. Men det ble med partileder Moxnes, som skrev historie ved å bli partiets første stortingsrepresentant.

Senterpartiets førstekandidat i Oslo, Aisha Naz Bhatti, kom litt nærmere, men hadde 6600 stemmer igjen til et mandat.

Det var likevel KrF som var nærmest til å få et mandat i Oslo. Men lederen av finanskomiteen før valget, Hans Olav Syveren (KrF), er ute fordi partiet manglet 6500 stemmer.

Holdt ikke

Også Anders B. Werp (H) og Iselin Nybø (V) manglet noen tusen stemmer og ryker ut av Stortinget.

Mandag kveld plukket Aftenposten ut et knippe håpefulle nykommere som i løpet av valgnatten kunne sikre seg en plass på Stortinget. Blant dem som kjempet om direktemandat, var Arbeiderpartiets tredjekandidat i Vestfold, Lozan Balisany. For henne røk plassen med rundt 3000 stemmer.

Andre endte lenger unna enn de hadde trodd.

– Jeg føler meg rimelig trygg på at jeg kommer inn, men dette er det mest uavgjorte valget noensinne, sa MDGs Per Espen Stoknes til Aftenposten før valgkvelden. Han var på Respons siste Oslo måling inne på direktemandat, men endte hele 9000 stemmer unna mandatet.

Disse skal representere Oslo på Stortinget

Arbeiderpartiet:

Jonas Gahr Støre

Marianne Marthinsen

Jan Bøhler

Siri Gåsemyr Staalesen

Espen Barth Eide

Zaineb Al-Samarai

Høyre:

Ine Marie Eriksen Søreide

Nikolai Astrup

Michael Tetzschner

Heidi Nordby Lunde

Mudassar Hussain Kapur

SV:

Kari Elisabeth Kaski

Petter Eide

Venstre:

Trine Skei Grande

Ola Elvestuen

Frp:

Siv Jensen

Christian Tybring-Gjedde

Rødt:

Bjørnar Moxnes

MDG: