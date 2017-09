Under overskriften «Norge går til valgurnene med fremtiden for olje og gassindustrien på spill» har The Guardian tatt for seg valget i Norge.

Den britiske storavisen har besøkt Oslo i forbindelsen med det forestående valget, hvor de har snakket med velgere, valgforskere og partirepresentanter.

I tillegg til olje og gass, fokuserer de artikkelen på at det kommer til å bli jevnt i Erna Solberg og Jonas Gahr Støres kamp om regjeringsmakt.

Rekordmange partier

Valgforsker Svein Tore Marthinsen sier til avisen at begge de store partiene mister velgeroppslutning, som etterlater et fragmentert politisk landskap.

– Vi kan få en rekord med ni partier på Stortinget. Det endelige resultatet er åpent, sier Marthinsen til avisen.

Videre skriver de at Solbergs mindretallsregjering har ledet landet gjennom to store utfordringer: Oljepriskollapsen og flyktningstrømmen.

Sylvi Listhaug blir omtalt som Fremskrittspartiets stjerne, en kontroversiell, men dyktig politiker.

Sørtrønder sitert i Washington Post

Washington Post har fått to forskere til å skrive en strukturert nyhetsanalyse om det norske stortingsvalget.

«Norge velger nytt parlament 11/9. Her er 4 ting å vite om det.» er tittelen.

Forskerne, den ene av dem Jonas Bergan Dræge fra Sogn og Fjordane, nevner Senterpartiets vekst og distriktsopprør som første punkt.

Blant annet er Frp-politiker Mats Ramo fra Sør-Trøndelag fylkesting sitert på at «Trygve Slagsvold Vedum er en liten parrykk unna Donald Trump». Ramo skrev noe lignende i Dagbladet i november i fjor.

Punkt nummer 2 i analysen handler om Arbeiderpartiets fallende oppslutning og kampen om virkelighetsbeskrivelsen etter oljeprisfall og økonomiske nedgangstider.

Punkt 3 tar for seg regjeringsslitasjen som Frp har opplevd etter først å ha bygget seg opp gjennom flere tiår som protestparti og deretter måtte levere til velgerne gjennom fire år i regjering.

Til sist, analyseres sperregrensepartiene, og hvordan de alle sammen håper å bli en såkalt «kingmaker», altså komme i en vippeposisjon hvor man kan avgjøre hvem som skal få innta Statsministerens kontor.

Derfor kan Norge la olje for 65 milliarder dollar bli liggende

EU Observer vinkler sin sak på pressede bånd til EU, mens britiske Financial Times blant annet tar for seg «Jonas Gahr Støre, millionæren som leder Arbeiderpartiet», om Aps fall fra over 40 prosent da oljeprisfallet rammet som verst, og som var indirekte investert i produksjon av deler til atomvåpen.

Fra Stavanger melder nyhetsbyrået Reuters at oljeindustriens fremtid står på spill i stortingsvalget.

The Economist er inne på samme tema, og setter seg fore å forklare «Årsaken til at Norge kan la olje for 65 milliarder dollar bli liggende i bakken».

Svensker vinkler på Petter Stordalen

Politico er også på oljesporet: «Å være skeptisk til olje og gass kan virke som politisk selvmord i Norge, et land som ble rik takket være eksport av fossile drivstoffer. Men to slike partier ser ut til å vinne seter i valget 11. september, og muligens spille en nøkkelrolle i koalisjonsbyggingen som normalt følger norske valg.»

Den svenske tabloidavisen Expressen vinkler saken sin på hotellmilliardær Petter Stordalen, som «vender tommelen ned for norske toppolitikere og partiene før stortingsvalget på mandag».

– I dag er visjonene vanskelig å finne. Jeg savner de store politiske prosjektene, sier han til avisen.