Kaski får fornyet tillit av Oslo SV, Eide er foreslått vraket

Det er uenighet om hvem som skal stå på plass to og tre på stortingslisten til Oslo SV. Nåværende stortingsrepresentant Petter Eide er foreslått vraket helt av nominasjonskomiteen.

Tidligere Amnesty-topp Petter Eide har de fire siste årene representert SV på Stortinget. Vidar Ruud, NTB scanpix

9. sep. 2020 09:47 Sist oppdatert nå nettopp

En enstemmig nominasjonskomité i Oslo SV innstiller på Kari Elisabeth Kaski som førstekandidat til stortingsvalget 2021. Hun har sittet fire år på Stortinget allerede.

På de to neste plassene er innstillingen delt.

Flertallet på fire i komiteen vil ha Andreas Sjalg Unneland, nylig avgått leder i Sosialistisk Ungdom, på annenplass. På tredjeplass vil de ha Marian Hussein, som i dag er vara til Stortinget.

Mindretallet på to i komiteen vil ha Hussein på annenplass og Unneland på tredje.

Fakta Komiteens innstilling Kari Elisabeth Kaski Delt innstilling: Andreas Sjalg Unneland (flertall på fire), Marian Hussein (mindretall på to) Delt innstilling: Marian Hussein (flertall på fire), Andreas Sjalg Unneland (mindretall på to) Cato Ellingsen Stina Hassel Assad Nasir Gunnell Sandanger Vegard Kjendsli Mina Bergem Hans Ole Rian Sadia Jabeen Iqbal Erlend Tynning Larsen Nadya Tahir Aslak Syse Camilla Aase Kenneth Arctander Johansen Inga Marie Nymo Riseth Jan Olav Andersen Sulaksana Sivapatham Mikkel Berg-Nordlie Kirsten Helene Teige Steinar Fuglevaag Henriette Felix Arun Ghosh Gro Standnes Knut Kjeldstadli Vis mer

Innstiller ikke på Eide

I dag har SV to stortingsrepresentanter fra Oslo. Den foreløpig eneste meningsmålingen tatt opp i hovedstaden i år, av VG i slutten av august, målte SV på hele 13 prosent. Det hadde holdt til å få inn tre.

I tillegg til Kaski, sitter i dag Petter Eide på Stortinget for SV fra Oslo. Han varslet i sommer at han gjerne tok gjenvalg, men nominasjonskomiteen har ikke funnet plass til ham.

Eide reagerer kraftig på at nominasjonskomiteen har satt sammen en svært ung listetopp, uten rom for eldre partimedlemmer. I sum vil det føre til at SVs stortingsgruppe etter valget i 2021 ikke vil ha en eneste mann over 50 år, påpeker Eide.

«Andreas Unneland, som er innstilt i stedet for meg, er selvsagt dyktig, men han er også en ung og relativt uerfaren mann på 26 år fra Bergen. Jeg har vært aktiv i SV i 40 år og bodd i Oslo like lenge. Lang erfaring og levd liv er også en verdi vi bør verdsette i politikken», skriver Eide i et langt innlegg på Facebook onsdag formiddag.

Andreas Unneland er nylig avgått leder i Sosialistisk Ungdom. Morten Uglum

Samtidig sier Eide at han godt kunne ha rykket ned én plass, til tredjeplass, slik at Marian Hussein kan få annenplassen.

«At en kvinne med minoritetsbakgrunn nå blir nominert, er på tide», skriver Eide.

Han holder samtidig døren åpnen for å fortsatt stille. Han viser til at forslaget nå skal diskuteres i partiorganisasjonen frem mot nominasjonsmøtet, og han håper at «trofaste støttespillere gjennom mange år vil gi komiteen beskjed».

Da Aftenposten kontaktet Eide onsdag, ønsket han noe mer tid før han kunne besvare spørsmål.

Les også «Slik vil Vedum takle et MDG på vippen», skriver politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim

En annen kandidat trakk seg nylig

En annen som var aktuell til annenplassen i sommer, var Solveig Skaugvoll Foss. Hun er i dag vara til Stortinget etter å ha stått på fjerdeplassen for fire år siden.

For få dager siden varslet hun imidlertid at hun ikke lenger ønsket å stille. Hun ønsker i stedet at partiet skal nominere en kandidat med minoritetsbakgrunn på annenplassen.

«Alle partier svikter i å nominere minoritetskandidater til sikker plass. Resultatet er at Norge har et storting som er langt hvitere enn befolkningen vår tilsier. Ofte er argumentet at partiene ikke har funnet gode nok kandidater med minoritetsbakgrunn. Det argumentet gjelder ikke for nominasjonsprosessen som pågår i Oslo SV», skrev hun på Facebook.

Les også Carl I. Hagen vil bli toppkandidat til Stortinget for Oppland Frp

Skal ha nominasjonsmøtet online

Andreas Tangen Borud, som har ledet nominasjonskomiteen, kaller Kaski «en stjerne i SV».

– Kari Elisabeth Kaski er både en av SVs tydeligste nasjonale profiler og en viktig stemme for Oslo-politikken, sier han i en pressemelding.

Kari Elisabeth Kaski har sittet fire år på Stortinget. For fire år siden ble hun valgt ved kampvotering, men nå står fylkeslaget samlet bak henne. Terje Pedersen, NTB scanpix

Den endelige listen skal etter planen vedtas på et nominasjonsmøte 30. november. I Oslo har alle betalende medlemmer stemmerett når lister nomineres, og møtene har historisk ofte både vært svært godt besøkt og også hatt benkeforslag på tampen. For fire år siden innstilte flertallet i komiteen på Ingvild Reymert og ikke Kari Kaski, men medlemmene ville det annerledes.

I år planlegger partiet en elektronisk avstemning i stedet, på grunn av koronasituasjonen.