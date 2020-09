Frp kvesser klørne som opposisjonsparti – går forbi Senterpartiet på ny måling

Siv Jensen tror velgerne liker Frp som et tydelig opposisjonsparti. Frp-lederen vil «ikke uten videre peke på en ny periode med Erna Solberg som statsminister».

Nå er hun størst. Frps oppslutning er målt over Senterpartiets på Norstats siste måling for Aftenposten og NRK. Stian Lysberg Solum

Nå nettopp

Frp går denne gangen frem 3,0 prosentpoeng til en oppslutning på 14,3 prosent. Dermed er Frp større enn Senterpartiet på Norstats siste måling for Aftenposten og NRK.

Senterpartiet har ligget over Frp på snittet av målingene siden februar 2019, ifølge pollofpolls.no.

På Aftenpostens målinger har Sp vært større enn Frp siden mars samme år.

– Dette er en oppmuntrende tilbakemelding fra velgerne. Det er tydelig at mange setter pris på Frp som et tydelig opposisjonsparti som tar tak i det folk er opptatt av i hverdagen, sier Frp-leder Siv Jensen til Aftenposten.

Hun tror mange deler Frps ønske om reduserte avgifter på grensehandelutsatte varer og partiets skepsis til økt migrasjon til Norge.

Hun tror også mange har satt pris på partiets forsvar av ytringsfriheten, sier hun.

Frp lover tøffere opposisjon

Frp er en del av statsminister Erna Solbergs parlamentariske grunnlag. Men partiet markerer seg stadig tøffere i opposisjon.

Frp landsstyre vedtok nylig at partiet fortsatt ikke vil støtte en regjering partiet ikke er en del av etter valget i 2021.

Frp holder fast på denne årelange strategien til tross for at partiet gikk ut av regjering i januar og forbereder seg til å forhandle med regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre om statsbudsjettet i høst.

Frp har varslet at Solberg «gjør livet vanskelig for seg» om hun ikke kutter i bistand og antallet kvoteflyktninger. Dette er svært viktige saker for KrF og Venstre.

På et frokostseminar med PR-byrået Kruse Larsen tidigere denne måneden sa Siv Jensen:

«Jeg vil ikke uten videre peke på en ny periode med Erna Solberg som statsminister».

Jensen avdramatiserer uttalelsen da Aftenposten spør henne hva som må til for at Frp feller regjeringen etter valget. Gjør partiet det, vil det bane vei for Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister.

– Det viktige for meg ved valget er at Frp blir så store som mulig. Størrelsen betyr noe i politikken, sier hun.

Vil ikke gi Solberg-garanti

Men Frp «ønsker selvsagt ikke en sosialistisk regjering eller at det skal føres mer sosialistisk politikk i Norge de neste fire årene», forsikrer hun.

– Men hvem som sitter i regjering handler om styrkeforholdet mellom de ulike partiene på Stortinget. Vi har stortingsvalg i Norge, ikke regjeringsvalg.

– Men hvis dere ikke støtter Erna Solberg som statsminister i neste periode, så blir det vel Jonas Gahr Støre?

– Nei, vi skal drive Frps valgkamp og bidra til et ikke-sosialistisk flertall.

Jensen vil likevel ikke gi en garanti om at en stemme på Frp er en stemme for gjenvalg av Solberg og henens regjering.

– Det er lenge til valget, og vi skal ikke nå gjøre opp regning uten vert, altså velgerne.

Hun legger til at Frps vedtatte mål er størst mulig oppslutning. Partiet vil ikke støtte en regjering partiet ikke er en del av, og har ikke særlig appetitt på å regjere med Venstre og KrF på nytt, gjentar hun.

Langt fra borgerlig flertall

Heller ikke velgerne har særlig appetitt på KrF og Venstre.

Og så langt kan ikke Venstre glede seg over noen «Guri-effekt» etter valget av Guri Melby som ny partileder i helgen.

Begge partiene faller under sperregrensen og mister seks mandater hver. De får kun to direkte valgte representanter hvis målingen blir valgresultatet.

Samlet vil de tre regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre være langt unna flertall med kun 48 representanter i det nye Stortinget.

Legger en til Frps 26 mandater vil de ikke-sosialistiske partiene ha tilsammen 74 representanter i nasjonalforsamlingen. Det trengs 85 mandater for flertall.

Opposisjonen Ap, Sp, SV, Rødt og MDG har til sammen 121 mandater.

Det rødgrønne trekløveret Ap, Senterpartiet og SV får ikke flertall alene. De har henholdsvis 40, 24 og 13 mandater, til sammen 77 mandater. Ap faller nok en måned fra 24 til 21,7 prosent oppslutning.

En Støre-regjering vil derfor bli avhengig av enten Rødt eller MDG. De går begge fra ett til ni mandater hvis de klarer å beholde dagens oppslutning og bryte sperregrensen.

Fall for Høyre

Høyre faller kraftig fra 28,3 til 24,1 prosent siden forrige måling. Det kan skyldes at den var ufortjent god. Høyres nestleder Tina Bru sier at dagens «er en god måling».

– Vi er landets største parti og ligger rett under valgresultatet fra 2017. Selv om det er en korreksjon fra sist måling, gir dette inspirasjon til å stå på videre, sier Bru.

Hun viser til at de tre andre borgerlige partiene går frem nesten like mye som Høyre går tilbake.

– Hvordan skal du skape fremgang for Høyre?

– Vi skal få frem hvordan Høyre kan skape mer og inkludere flere. Vi skal sikre fritt behandlingsvalg i helsevesenet. Og vi skal få frem at med Erna som statsminister, blir det trygg styring ut av krisen.

– Det kommer til å bli en tett og jevn valgkamp. Vi må mobilisere borgerlige velgere og få flere av dem ned fra gjerdet. Ingenting er avgjort.