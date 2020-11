«Generasjon 0-pensjon» advarer mot nytt pensjonistløft

Torsdag møtes alle partier på Stortinget for å diskutere lønnshopp for pensjonistene. Flere av ungdomspartienes ledere advarer mot at de nok en gang må ta regningen.

Unge Høyres leder Ola Svenneby vil ikke at staten skal bruke mer penger på pensjon. Foto: Unge Høyres Landsforbund

19. nov. 2020 10:54 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er jeg som skal betale pensjonen til Erna Solberg, Siv Jensen og Audun Lysbakken, sier Unge Høyres leder Ola Svenneby.

– Noen må stå opp for et pensjonssystem som sikrer at min generasjon også får trygge pensjoner i fremtiden, sier Unge Venstres leder Sondre Hansmark.

De frykter at torsdagens toppmøte om pensjonistenes kår skal gjøre fremtiden enda verre for dagens unge.

I forrige uke holdt SV, Frp og Pensjonistforbundet en felles pressekonferanse. Frp og SV sto utenfor pensjonsforliket som innførte den såkalte «underreguleringen». Den gjør at pensjonene reguleres med 0,75 prosentpoeng mindre enn lønnsoppgjøret. Som følge av lav pris- og lønnsvekst har den ført til tapt kjøpekraft for pensjonistene i flere år.

Nå foreslår SV og Frp å øke pensjonene for Norges 970.900 alderspensjonister tilsvarende lønnsøkningen for folk flest.

SV-leder Audun Lysbakken og Frp-leder Siv Jensen har invitert til toppmøtet om pensjonene på Stortinget torsdag. Ap-leder Jonas Gahr Støre, Høyres parlamentariske leder Trond Helleland og representanter fra alle de andre partiene stiller.

Flere ungdomspartier frykter at møtet vil føre til at slusene åpnes, nye milliarder gis i pensjonstillegg og dagens unge må betale regningen.

Unge Venstres leder Sondre Hansmark sier at dagens unge «må klare oss på mindre enn dagens pensjonister har». Foto: Geir Olsen

Unge Høyre: Andre regler for pensjonistene

Unge Høyre er «veldig bekymret for at man ikke tør å stå på det man har ment tidligere.»

– Det irriterer meg med retorikken til Frp og SV at de sier at pensjonistene har betalt egen pensjon. De som finansierer pensjonene er først og fremst de som står i arbeid, og det er generasjonen under pensjonistene, sier Ola Svenneby.

Han mener «man går litt i populistiske baner når man ikke tør å stå på kravene og lemper alt det økonomiske ansvaret over på min generasjon.»

– Vi er enig i at vi skal stå lenger i arbeid og spare mer til pensjon selv. For andre er det åpenbart andre regler som gjelder. Jeg synes ikke det er riktig overfor de generasjoner som kommer etter.

– Bør Høyre si nei?

– Jeg vil ikke at staten skal bruke mer penger på pensjon. Punktum. Men vi kan godt gjøre endringer innenfor samme kostnadsramme, sier han.

Edel-Marie Haukland, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom, sier de er opptatt av «generasjonsrettferdighet».

– Det er viktig å sørge for et bærekraftig pensjonssystem som også ivaretar fremtidige generasjoner. Fattigdomsbekjempelse og en bærekraftig velferdsstat er to av våre hjertesaker, da kan man ikke gi mer til alle, sier Haukland.

Unge Venstre: Generasjon 0-pensjon

Sondre Hansmark mener SV og Frp vil «omfordele fra en generasjon som har fått lite til en generasjon som har fått alt.»

– Dagens pensjonister har vært veldig heldige. Det der den aldersgruppen i Norge med færrest fattige folk, størst formue, som eier sin egen bolig og har det trygt. Hvis man øker pensjonene fremover, kan dagens unge bli «generasjon 0-pensjon». Vi må klare oss med mindre enn dagens pensjonister har, sier Hansmark.

Ifølge Hansmark er forslaget «korttenkt» og ikke et pensjonssystem som kan vare i generasjoner fremover.

– Hva er ditt budskap til Venstres ledelse?

– Vi måtte gjøre noe for å sikre at pensjonen var bærekraftig. Vi må holde fast på pensjonsreformen nå når Frp, SV og Ap sår tvil om reformen. Den var veldig modig og fremsynt i sin tid, sier han.

Formann i Fremskrittpartiets Ungdom (FPU), Andreas Brännström, synes det er veldig bra at Frp kjemper for folks økonomi.

– Men FpU mener det er bedre å styrke eldres økonomi gjennom lavere skatter og avgifter. Ikke økte offentlige utgifter, sier han.

Brännström mener det er «urealistisk at kommende generasjoner får like sjenerøse pensjoner i fremtiden».

– Da er det bedre å underregulere pensjonene gradvis over tid. Det er dagens unge som kommer til å sitte igjen med regningen. Det er ikke naturlig at de som står utenfor arbeidsstyrken skal få like god lønnsvekst som de som er i jobb, sier han.

AUFs leder Astrid Willa Eide Hoem tror mange glemmer at dagens unge «kommer til å bli de største pensjonstaperne». Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Unge pensjonstapere

AUFs leder Astrid Willa Eide Hoem, er enig i å fjerne underreguleringen.

– Men jeg tror man glemmer at vi som er unge kommer til å bli de største pensjonstaperne. Vi er allerede en generasjon med korona, klimakrise og løsere tilknytning til arbeidsmarkedet, sier hun.

AUF støtter Aps krav om pensjon fra første krone. Men de vil endre levealderjusteringen som de mener favoriserer kontoryrkene.

– Akademikerne stikker av med pensjonen til folk i tyngre yrker, mener hun.

Synnøve Kronen Snyen, leder i Sosialistisk Ungdom, er «for at folk skal ha et godt liv når de blir pensjonister.»

– Minstepensjonister i Norge er fattige. Våre bestemødre taper år etter år. Vi har råd til å løfte eldre ut av fattigdom. Jeg er glad for at SV går i front for å sikre rettferdig pensjon til vanlige folk, sier hun.

– Vil det gå utover dagens unge?

– Nei, det er en kunstig motsetning. Det er mulig å sikre rettferdig pensjon for dagens pensjonister og for min generasjon. Det handler om politisk vilje og hva man har lyst på prioritere, svarer hun.