Mener Raymond Johansen politiserer krisen: – Han veksler mellom å ha all makt og ingen makt

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre mener byrådslederen har en selektiv hukommelse.

Anne Haabeth Rygg ble nylig valgt til gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

10. feb. 2021 22:07 Sist oppdatert nå nettopp

Debatten om Oslos pandemihåndtering tok fyr tirsdag. Da krevde byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at kommunen fikk kontrollen over tiltakene i byen.

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant og leder i Oslo Høyre, slo tilbake og mente Johansen utfordrer regjeringen i stedet for å gjøre jobben sin.

Nå får Lunde støtte av Anne Haabeth Rygg, leder for Høyres bystyregruppe.

– Jeg er enig med henne i at det er uheldig å politisere koronakrisen, slik jeg opplever at Raymond Johansen gjør nå. Han har dessverre gjort det mer og mer i det siste. Dette er en krise som krever at vi samarbeider og bygger bro over partipolitikk, sier Rygg.

– Var Lundes utspill klarert med deg eller andre i Høyre?

– Jeg opplevde det som hennes umiddelbare reaksjon, og den var det mulig å kjenne seg igjen i.

Vil ha åpne ungdomsklubber

Rygg ble overrasket over deler av Johansens budskap tirsdag.

– Hvis han mener det han sa der, så er det et radikalt skifte. At Oslo vil gå solo og ikke nødvendigvis forholde seg til retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og nasjonale helsemyndigheter, er helt nytt. Jeg tror ikke andre kommuner tenker i den retning, og jeg tror ikke det er den beste strategien for Oslo, sier hun.

Rygg mener også at det er flere områder Oslo kan gjøre noe med selv allerede nå. Som eksempel peker hun på fritids- og ungdomsklubber som er stengt, og deler av idretten for de eldste ungdommene.

– Johansen sier at han vil ha tilbake beslutningsmyndigheten. Han veksler mellom å ha all makt og ingen makt i håndteringen av denne situasjonen. Jeg mener han skal ta ansvar og gjenåpne tilbud til de unge nå, sier Rygg.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Heiko Junge / NTB

– Selektiv hukommelse

Da Johansen tirsdag ble forelagt kritikken fra Lunde, stusset han over flere av uttalelsene.

Hans opplevelse var at politikerne sto sammen og var enige om håndteringen i Oslo. Johansen sa han ville ta kontakt med Rygg. Da ville han høre om gruppelederen i bystyret sto bak lokallagslederens uttalelser.

Nå er svaret klart.

– Jeg har ikke hørt noe fra ham foreløpig, men jeg er overrasket over at han ikke har fått med seg kritikk fra Høyre. Da tror jeg han har litt selektiv hukommelse. Jeg tror han husker at vi har vært kritiske Oslos koronahåndtering flere ganger.

– Kunstig liv i konflikt

Aftenposten forsøkte onsdag å få en kommentar fra Johansen om Ryggs uttalelser. Byrådslederens avdeling henviste til Frode Jacobsen, leder i Oslo Arbeiderparti.

Han viser til Bent Høies pressekonferanse onsdag. Helseministeren sa der at han og Johansen er enige om tiltak og veien videre.

– Når begge sier at det ikke er noen uenighet, mener jeg det blir rart å holde kunstig liv i en konflikt som ikke er der, sier Jacobsen.

Han sier både byrådet og regjeringen nå mener at Oslo skal få tilbake kontrollen, når de nåværende tiltakene går ut neste uke.

– Jeg synes det er rart hvis Oslo Høyre er uenige i det, men Ryggs uttalelser bærer jo preg av det, sier Jacobsen.

Oslo Ap-lederen mener Johansen har vært tydelig på to ting hvor det har vært uenighet med regjeringen, men enighet i bystyret.

– Det ene er kontroll på grensene. Det var riktig å ta opp. Det andre er fordelingen av vaksiner. Jeg håper Oslo Høyre kan være enig med oss i at det er urimelig at Oslo er langt ned på listen over kommunenes vaksinedekning, sier Jacobsen.

Han mener byrådet har god støtte blant Oslo-folk når de kommuniserer tydelig om dilemmaene man står i.

– Det samme gjelder regjeringen. Jeg tror man har håndtert det på en god måte kommunalt og nasjonalt, sier Oslo Ap-lederen.

Avviser politisk spill

Rygg avviser at Høyre driver et politisk spill, heller ikke når Lunde gikk ut mot byrådslederen.

– Jeg opplever at hun gikk inn i en del saker vi har påpekt tidligere. Det var situasjoner hvor det var viktig å få til endringer. Det er ikke et politisk spill, sier Rygg.

Hun mener testkapasiteten i Oslo var for dårlig etter sommeren, at informasjonen til minoritetsgrupper har vært og er for dårlig, og at Oslo sviktet sykehjemsbeboerne da de ikke skaffet nok vaksiner rundt juletider.