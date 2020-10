Carl I. Hagen vant kampvotering - blir stortingskandidat for Oppland Frp.

LILLEHAMMER (Aftenposten): Partiveteranen Carl I. Hagen (76) blir Oppland Frps førstekandidat til Stortinget. Skuffet lokalpartileder sier hun ikke vil drive valgkamp for partiveteranen.

Carl I. Hagen var tydelig rørt over nominasjonen. Foto: Dan P. Neegaard

25. okt. 2020 12:28 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Tusen, tusen takk, sa en tydelig rørt Carl I. Hagen da stemmene var talt opp rundt klokken 12.30 søndag.

– Jeg er veldig lettet, og har fått en ny mening. Nå har jeg noe å jobbe med, og ikke bare drive rundt som pensjonist, sier Hagen til Aftenposten.

Alle 28 delegater fra lokallagene i Oppland Frp møtte frem til det historiske nominasjonsmøtet og valg av førstekandidat til Stortinget i 2021–2025.

– Prosessen har vært utfordrende da enkelte valgte å trekke seg fra nominasjonskomiteen, åpnet nominasjonskomiteens leder Lene Sandli.

Carl I. Hagen sa at «han ble forbauset, og tenkte meg lenge om» da leder i Vestre Toten Frp, Stig Vestlie, ba han om å stille.

– Stig tenkte at jeg kanskje kan jeg bringe tilbake en del av de velgerne som stemte på meg og Frp da jeg var formann, og berge mandatet, sa Hagen under presentasjonen.

Nominasjonskomiteens leder Line Sandli i samtale med delegater før møtestart. Foto: Dan P. Neegaard

Etter mye bråk ble Carl I. Hagen med bosted Oslo vest innstilt på førsteplass. Hans budskap forut var at han «vil gjenskape det Frp de kjenner fra tidligere».

Men Hagen er så kontroversiell at det ble stilt en alternativ liste med motkandidater på alle plasser med unntak av én.

– Kjempeskuffet

– Jeg kommer ikke til å delta i valgkampen for Carl I. Hagen, sier Silje Diserud (27), leder i Nord-Aurdal Frp, etter at resultatet er klart.

– Nominasjonsmøtet er demokrati, og nominasjonsmøtet har talt, sier Diserud.

– Jeg er selvfølgelig kjempeskuffet. Det er delegasjonen min også. Kjempeskuffet.

– Kommer du til å delta i valgkampen for Carl I. Hagen?

– Nei. Det gjør jeg ikke. Grunnen til det er at nå har Oppland Frp mistet den lokale tilknytningen. Vi kommer til å miste tilknytningen til fylket på Stortinget . Det kommer til å få konsekvenser for hele fylket vårt.

– Jeg sitter i kommunestyret i Nord-Aurdal, og kommer til å jobbe for Nord-Aurdal Frp, sier Diserud.

– Jeg ser ingen grunn til å kommentere det, sier Carl I. Hagen.

Carl I. Hagens utfordrer Wenche Haug Almestrand og Silje Diserud (t.h.) fra Nord-Aurdal vil ikke drive valgkamp for Carl I. Hagen. Foto: Dan P. Neegaard

Hagens utfordrer til topplassen, Wenche Haug Almestrand (53), er også misfornøyd. Hun bor på Lillehammer, har to perioder i kommunestyret bak seg og sitter nå i fylkestinget.

– Først vil jeg gratulere Carl I. Hagen og alle andre som er valgt. Men jeg er selvfølgelig veldig skuffet, sier Wenche Haug Almestrand.

– Vil du drive valgkamp for Carl I. Hagen?

– Valgkampen kommer. Så må man vurdere hvordan man skal delta i den valgkampen. For meg kommer partiet først og jeg jobber fortsatt som fylkestingsrepresentant i Innlandet, sier hun.

– Kommer du til å jobbe aktivt for Carl I. Hagen på tinget for Oppland?

– Jeg kommer til å jobbe for Frp og Frp først, sier hun kort.

Hagen er også foreslått på tredjeplass av nominasjonskomiteen i Oslo Frp. Nominasjonen foregår 5. desember. Hvis Hagen skulle bli valgt inn fra begge fylkene, kan han velge hvem han vil representere.

– Da rådfører jeg meg med ledelsen i Oslo og i Oppland og tar en beslutning etterpå, sier han.

– Tilbake til gammel oppslutning

Hagen fremhevet i forkant at det gamle Frp, som han ledet frem til 2006, hadde over 20 prosent oppslutning. Under dagens leder Siv Jensen ligger partiet på 10–12 prosent, minnet han om.

Hagen var Frps formann fra 1978 til 2006, og gikk ut av Stortinget i 2009 for å bli pensjonist.

Toten har i mange år hatt førstekandidaten fra Oppland, og de ønsker fortsatt at deres kandidat skal stå øverst. Vestre Toten Frp ba i høst Hagen stille i håp om å berge det utsatte mandatet.

Hagen har derfor blitt kalt både «reservetotning» og «villtotning» i lokalavisen GD.

Frp har i dag én representant fra Oppland. Dagens representant, Morten Ørsal Johansen, stiller ikke til gjenvalg.

– Jeg er selvfølgelig veldig skuffet, sier Wenche Haug Almestrand etter tapet for Carl I. Hagen. Foto: Dan P. Neegaard

– Carl I. Hagen, hva gjør deg egnet til å stille for Oppland Frp?

– Jeg ble anmodet om å stille fordi Oppland har mistet ett mandat, og vårt mandat er veldig utsatt. De mener at jeg kanskje kan få tilbake noen av de velgerne som stemte Frp i 1997, 2001 og 2005 da jeg var formann, og som nå har forlatt oss, sier Hagen.

På spørsmål om det er Hagens adresse i Oslo, alder eller politisk uenighet som provoserte Haug Almestrand, svarer hun:

– Det er nok ikke politisk uenighet. Vi går til valg på programmet som vedtas på landsmøtet 2021. Den største forskjellen er vel jeg er mer lagspiller og er ikke den enkeltsak-utspiller som Carl I. Hagen er, sier hun.

Hagen: Yngre enn presidentkandidat Joe Biden

Hagen avviser at hans alder er noe problem:

– Jeg er to år eldre enn den sittende president i USA, og to år yngre enn utfordreren, sier Hagen og betegner seg som «i god form».

Hagen sier at han tilbringer mye mer tid i Lesja og Oppland enn i Spania, selv om medieoppslagene kunne tyde på det motsatte.

Hagen har tilknytning til Oppland gjennom sitt feriested i Lesja nord i Gudbrandsdalen hvor kona Eli vokste opp. Her har ekteparet «lagt ned tusener av arbeidstimer og lagt parkett i alle rom med 18 sengeplasser.»

Nå vil han abonnere på de to store lokalavisene og planlegge bedriftsbesøk i Oppland.

Etter møtet kjørte Hagen i all hast hjem til Oslo for å skrelle poteter til bursdagsfeiring av kona Eli.

– Da blir det dobbeltfeiring i dag, skrev hun gledestrålende i en SMS til ektemannen etter at valget var klart.