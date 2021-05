Aftenpodden: - Rapporten treffer oljelobbyen som en torpedo

Den ferske rapporten fra Det internasjonale energibyrået tvinger flere norske partier til å se en gang til på argumentene sine i klimadebatten. Men vil de dramatiske forslagene få reelle konsekvenser?

Nå nettopp

Trine Eilertsen, Lars Glomnes, Kjetil Alstadheim og Sarah Sørheim diskuterer hvordan alle partiene i Norge må forholde seg til beregningene fra IAE, som legger opp til store begrensninger også på norsk olje- og gassutvinning dersom klimamålene skal nås.

Panelet diskuterer også den nye skjevfordelingen av koronavaksiner, som Regjeringen legger opp til. Noen kommuner får mindre mens andre får mer.

De går også inn i NRK-rettssaken der programleder Line Andersen har saksøkt rikskringkasteren.

– Mediebransjen har hatt et stort problem og vært alt for sent ute, sier Trine Eilertsen.

Hør alt dette og mer til i ukens episode. Den ukentlige podkasten Aftenpodden gir analyser og nyheter fra norsk politikk og debatt hver torsdag.

Abonnér på podkastens ukentlige nyhetsbrev her.