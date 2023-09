Disse kan miste retten til gratis Aks i Oslo

Nesten ett av tre Oslo-barn i tredje- og fjerdeklasse kan miste gratis Aks etter valget. – De som tjener veldig godt må betale for det selv, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

Alle barn fra 1. til og med 4. klasse har rett til gratis kjernetid på Aktivitetsskolen i Oslo. Om det blir et byrådsbytte, må trolig den tredjedelen med høyest inntekt betale. Vis mer

Publisert: 01.09.2023 11:00

Kortversjonen Nesten ett av tre barn i tredje- og fjerdeklasse i Oslo kan miste gratis plass i Aktivitetsskolen (Aks) etter valget.

Høyre og KrF ønsker at husholdninger med en samlet inntekt på over to millioner kroner skal betale selv. Dette vil, ifølge beregninger fra byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, berøre om lag 4000 barn.

Gratis halvdagsplass på Aks har vært en viktig satsing for det rødgrønne byrådet (Ap, SV, MDG). Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Utrulling av gratis halvdagsplass på Aktivitetsskolen har vært en av det rødgrønne byrådets store satsinger.

Tidligere kostet en plass i Oslos skolefritidsordning inntil 24.500 pr. barn.

Fra i høst er det gratis for alle elever, fra første til fjerde klasse over hele byen.

Men hva skjer med ordningen om det blir byrådsbytte?

Uendret for 1. og 2. klasse

Først: Høsten 2022 innførte regjeringen en nasjonal ordning med 12 timer gratis Skolefritidsordning (SFO) for alle førsteklassinger.

SFO tilsvarer det som i Oslo heter Aktivitetsskolen, som forkortes til Aks. Denne høsten er den nasjonale ordningen videreført til også å gjelde 2.-klassinger.

Det vil si at første og annenklassinger i hele Oslo fortsatt vil ha rett til gratis halvdagsplass på Aks uavhengig av hvem som vinner byrådsmakten.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) Byråd for oppvekst og kunnskap

De rikeste må betale

Spørsmålet blir da hva som skjer med Aks for tredje- og fjerdeklassinger etter valget.

På borgerlig side er det bare Oslo Venstre som går til valg på at halvdagsplass på Aktivitetsskolen fortsatt skal være gratis for alle.

Frp mener husstander der foreldrene samlet tjener over en million kroner skal betale selv.

Høyre og KrF vil sette grensen ved en samlet husstandsinntekt på 2 millioner kroner.

– De som har over 2 millioner kroner i samlet inntekt, har mulighet til å betale for Aks selv, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til Aftenposten.

4000 flere må betale

Hvis Høyre får det som de vil, mister cirka 4000 barn retten til gratis plass fra 2024. Det viser en beregning fra byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap.

Det utgjør ca. 30 prosent av Aks-barna på 3. og 4. trinn.

Om Høyres grense står fast på 2 millioner kroner og ikke justeres for lønns- og prisvekst, vil cirka 5000 barn ha mistet retten til gratis Aks ved utgangen av neste byrådsperiode.

– Det vil være naturlig å justere grensen for lønns- og prisvekst, uten at jeg nå kan si helt sikkert hvordan dette blir, sier imidlertid Eirik Lae Solberg til Aftenposten.

– Det Høyre vil gjøre, er å uthule en viktig reform som gjelder alle og sørger for at AKS er et fellesskap som alle deltar i, mener byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og ordførerkandidat Anne Lindboe vil heller gi flere barn rett til gratis barnehage, enn gratis Aks til alle. Vis mer

Høyre lover gratis barnehage til flere

Eirik Lae Solberg avviser at de vil uthule ordningen.

– Alle vil fortsatt ha tilbud om Aks, men de som tjener veldig godt må betale for det selv. Det vil ikke svekke deltagelsen, mener han.

Høyre vil heller gi gratis barnehage til husholdninger med en samlet inntekt på 1 millioner kroner, eller mindre.

Ifølge byrådsavdelingens beregninger vil det gi nær 4000 flere barn rett til gratis kjernetid i barnehagen fra neste år.

Gratis kjernetid er 20 timer med gratis barnehage, som i Oslo i dag gist til barn som bor i husstander med samlet inntekt under cirka 600 000 kroner over hele byen, og nær 700 000 kroner i levekårsutsatte bydeler.

– Dobbelt usosialt av SV

– Jeg registrere at SV prioriterer de med aller best råd. De insisterer på å gi gratis Aks til barn i de mest velstående familiene i Oslo, og er motstandere av å gi gratis kjernetid i barnehagen til de med lav til middels inntekt. Det er dobbelt usosialt, mener Solberg.

– De mener dere med dette undergraver fellestilbudet?

– Det er jeg grunnleggende uenig i. Alle vil fortsatt ha tilbud om Aks, men de som tjener veldig godt må betale for halvdagsplass selv. Problemet med SVs ordning er at når du smører tynt utover, klarer du ikke å gi nok hjelp til dem som trenger det mest. I en vanskelig økonomisk tid er de med dårlig råd ekstra utsatt. Det opprører meg at SV er så opptatt av at alle skal få ordningen at de lar dem som trenger det mest i stikken, sier Eirik Lae Solberg.