Høyres nestleder Tina Bru har fått varsel om skattesmell

Varselet skyldes at Tina Bru ikke betalte nok i leie til foreldrene, ifølge Skatteetaten. Det bekrefter hun til NRK.

Tina Bru har fått varsel om skattekrav fra Skatteetaten.

13. sep. 2022 12:35 Sist oppdatert 13 minutter siden

I tre år var Tina Bru folkeregistrert på familiens toromsleilighet i Stavanger samtidig som foreldrene. Varselet skyldes at Skatteetaten mener at Bru ikke betalte nok i leie til foreldrene, skriver NRK.

Bru sier at hun ikke har vært åpen om varselet før nå, fordi det nettopp er et varsel.

– Jeg har tro på at jeg skal klare å oppklare saken med Skatteetaten. Jeg har aldri vært i tvil om at jeg skal fortelle åpent hvis det kom et vedtak, men det foreligger jo ikke ennå, sier hun NRK.

Bru ønsker ikke å si hvor stort varselet er.

– Det har jeg ikke lyst til å si, fordi det er en uavklart sak og vi fortsatt har dialog.

Bru bekrefter at varselet gjelder for perioden 2018 til juli 2021.

Aftenposten omtalte i fjor høst hennes bruk av pendlerbolig.

Ville ikke avsløre leien

Hun opplyste til Aftenposten at foreldrene aldri hadde bodd der og at Bru betalte leie og hadde leiekontrakt.

Bru var i foreldrepermisjon fra vervet som stortingsrepresentant fra oktober 2018 til juni 2019.

– Både jeg, mannen og sønnen min bodde da fast i denne leiligheten, skrev Bru til Aftenposten i fjor.

Bru ville ikke i fjor høst besvare Aftenposten sine spørsmål om hvor mye hun betalte i leie.

Varselet kommer etter at Skatteetaten har kontrollert tildelingen av stortingspolitikernes pendlerboliger i perioden 2017–2020. Det resulterte i 45 varsler om skattesmell, sendt til stortingsrepresentanter og regjeringspolitikere. Nøyaktig hvem som har mottatt varsel, er ikke offentlig kjent.

Bru sier nå til NRK at hun har betalt 147.000 totalt i leie for leiligheten, noe som tilsvarer 4 300 i måneden. Skatteetaten mente hun skulle ha betalt markedsleie. De skal ha lagt SSBs leiemarkedsundersøkelse til grunn. Ifølge den skulle hun ha betalt over 8 000 kroner i månedlig leie.

Uenig med Skatteetaten

Bru sier til VG at hun er uenig med Skatteetaten. Hun poengterer at hennes sak handler om nivået på merkostnadene, altså om husleien har vært høy nok.

– Både Skatteetaten og jeg er enige om at jeg har betalt, at jeg har bodd der og at jeg har vært reell pendler. Det er kun uenighet om hvorvidt husleien har vært høy nok, sier hun til VG.

Bru kritiserer også NRK for saken de publiserte tirsdag:

– NRK publiserte i dag en sak hvor de trekker i tvil om jeg oppfyller pendlervilkåret, og dermed har krav på skattefri pendlerbolig i Oslo. Jeg stiller meg uforstående til en slik påstand, og det er heller ikke dette varselet fra Skatteetaten handler om.

Bru sier videre at NRK trekker dette i tvil på bakgrunn av at hennes foreldre, etter avtale med henne, innimellom har oppholdt seg i leiligheten.

– I varselet jeg har mottatt fra Skatteetaten konkluderer de med at jeg oppfyller pendlervilkåret, sier Bru til avisen.

Fakta Pendlerbolig-skatten Skatteetaten har varslet baksmell på skatten til politikere i 45 saker.

Ifølge Skatteetaten har politikerne i disse sakene ikke betalt korrekt skatt for fordelen av å få gratis pendlerbolig på fellesskapets regning

Fordi politikerne ikke har skattet av sine pendlerboliger, har Stortinget og Statsministerens kontor også betalt for lite arbeidsgiveravgift, mener Skatteetaten. De varsler nå krav om tilbakebetaling av dette.

På toppen av dette har Skatteetaten også varslet Stortinget og Statsministerens kontor om tilleggsskatt på 20 prosent. Dette som straff for å ha unndratt seg skatt på grunnlag av feilaktige eller mangelfulle opplysninger. Vis mer

Saken om pendlerboliger startet høsten 2021. Da avslørte Aftenposten at daværende statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde fått tildelt gratis og skattefri pendlerbolig mens han hadde vært folkeregistrert på gutterommet hos foreldrene.