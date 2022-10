Støre fikk spørsmål om droner og sikkerhet på sokkelen

Det er høyt prioritert for norske myndigheter å komme til bunns i observasjoner av droner på norsk sokkel, understreker statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Sleipner A-plattformen lørdag. Konsernsjef i Equinor Anders Opedal i samtale med statsministeren.

NTB

14 minutter siden

Støre besøkte lørdag Sleipner-plattformen om lag 250 kilometer sørvest for Stavanger. I lyst av hendelsene de siste dagene, var det viktig for ham å møte plattform-ansatte personlig.

– Jeg ønsket å møte dem for å anerkjenne den viktige jobben de gjør og for å dele informasjon om hva norske myndigheter gjør for å skjerpe beredskapen, sier Støre til NTB.

Til stede på plattformen var også Equinor-sjef Anders Opedahl. Begge orienterte de ansatte om sikkerhetstiltak og den skjerpede beredskapen ved norske olje- og gassinstallasjoner.

Ansatte på Sleipner A-plattformen var opptatt av sikkerhet på sokkelen i lys av utviklingen i Europa. Et skip fra Kystvakten patruljerer rundt plattformen.

Drone-observasjoner

Mange har vært opptatt av sikkerheten på norsk sokkel etter lekkasjen fra Nord Stream 1 og 2 rørledningene i Østersjøen. Meldingene om observasjon om droner ved norske installasjoner har også gitt grunn til bekymring.

Etter orienteringen kunne ansatte stille spørsmål. Flere var opptatt av observasjoner av droner og ga uttrykk for uro over meldingene.

– Jeg forstår godt at det skaper usikkerhet. Dette ønsker vi å komme til bunns i. Vi må vite hvor de kommer fra, hvem som står bak, sier Støre.

Han påpeker at Sørvest politidistrikt har startet etterforskning. Også Forsvaret er opptatt av rapportene.

Skjerpet sikkerhetstiltak

Støre beskriver operatørene og de ansatte som erfarne når det gjelder sikkerhetsvirksomhet.

– Det er en uro i forbindelse med den situasjonen som er, men jeg opplevde gjennomgående at folk er trygge på jobb og at de fikk svar på spørsmålene sine, sier han.

Operatørselskapene er delvis underlagt sikkerhetsloven, og på denne måten er samarbeidet mellom selskaper og myndigheter styrket. Det innebærer at ledelsen i selskapene er sikkerhetsklarert og kan få tilgang til informasjon fra politiet og etterretningstjenesten.

– Det er viktig å understreke at vi ikke har informasjon om noen direkte trussel mot norske olje- og gassinstallasjoner, men vi gjør tiltak i lys av den situasjonen som er oppstått i Europa, sier Støre.

Opedahl kunngjorde at Equinor har økt beredskapen på selskapets installasjoner, landanlegg, baser og helikopterterminaler, skriver DN.

– Sikkerhet er prioritet nummer én for oss i Equinor. Sikring av våre operasjoner er noe vi har gjort i lang tid. Ikke minst med risikovurderinger, beredskapsplaner, samt forebyggende arbeid og avbøtende tiltak, sa Opedahl.