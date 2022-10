Russlands ambassadør kalt inn på teppet av Utenriksdepartementet

Russlands ambassadør ble tirsdag kalt inn på teppet av Utenriksdepartementet etter annekteringen av fire ukrainske områder.

Den russiske ambassadøren ble tirsdag kalt inn til samtale, opplyser utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

NTB

22 minutter siden

– Vi innkalte ambassadøren for igjen å gjøre Norges syn på beslutningen om å innlemme fire ukrainske regioner i Russland tydelig. Dette er et soleklart brudd på folkeretten. Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja er ukrainske landområder. Fiktive folkeavstemninger endrer ikke dette, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Den russiske ambassadøren møtte ekspedisjonssjefen for sikkerhetspolitikk og nordområdene i Utenriksdepartementet.

– Norge vil fortsette den politiske, økonomiske og militære støtten til Ukraina i nært samarbeid med allierte land. Vi støtter Ukrainas suverenitet, rett til å bestemme innenfor egne grenser og retten til å forsvare seg, sier Huitfeldt.

Danmark, Sverige og en rekke andre EU-land kalte inn sine ambassadører i forrige uke.

Utenriksdepartementet i Norge opplyste til VG arrow-outward-link lørdag at det ikke var aktuelt å innkalle ambassadøren «per nå».

29. september varslet Russland at de ville annektere de fire russisk-okkuperte områdene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Dagen etter erklærte president Vladimir Putin at regionene var en del av Russland. Det skjedde under en seremoni i Moskva.