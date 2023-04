Riksrevisjonen skal granske Helseplattformen

Riksrevisjonen starter undersøkelser av det omstridte journalprosjektet i Midt-Norge. Trondheims kommunerevisjon gjør det samme.

St. Olavs hospital i Trondheim var sykehuset som tok i bruk plattformen først. Planen var at den på sikt skulle rulles ut for andre sykehus i regionen. Dette er satt på vent.

25.04.2023 11:06 Oppdatert 25.04.2023 12:11

Helseplattformen er navnet på det nye journalsysteme til nærmere fire milliarder kroner.

Det skulle gi bedre flyt av pasientopplysninger i Midt-Norge, men det har vært rammet av store problemer. Helsetilsynet mener at det er en fare for pasienters sikkerhet.

– Konsekvensene har vært redusert pasientsikkerhet og lite effektiv pasientbehandling. Da må vi stille spørsmål ved hvor egnet systemet er, hvor godt det har vært planlagt og hvordan oppfølgingen har vært for å løse problemene. Derfor setter i vi i gang denne undersøkelsen sammen med kommunerevisjonen i Trondheim, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Avgjørelsen om å granske plattformen ble tatt på separate møter i Riksrevisjonens kollegium og kontrollutvalget i Trondheim kommune tirsdag formiddag.

Fakta Helseplattformen Ny, felles pasientjournal og et pasientadministrativt system for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge.

Selskapet Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 og eies av Helse Midt-Norge (60 prosent) og flere kommuner, med Trondheim som den største.

Bygger på teknologi fra det amerikanske selskapet Epic Systems, som er en av verdens største leverandører på området. I tillegg innføres en automatisert løsning for tilgangsstyring levert av IBM Norge.

Innebærer blant annet at man går bort fra å føre journaler som fritekst og heller bruker standardiserte diagnosekoder.

Ble innført av Trondheim kommune i alle tjenesteområder innen helse og velferd, inkludert ett fastlegekontor, i mai 2022.

Ble innført av St. Olavs hospital 12. november 2022.

I bruk i ni kommuner. 16 kommuner har signert en økonomisk forpliktende tjenesteavtale (se kart i saken).

Det har hittil kostet 3,8 milliarder kroner og tatt tre år å få systemet inn i Midt-Norge.

Alle sykehus i de tre andre helseregionene i Norge bruker journalløsninger fra det norske selskapet Dips AS. Vis mer

Flere problemer

Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag slo i en rapport forrige uke fast at Helseplattformen har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen.

En foranalyse innledes senest i august. Deretter skal det konkretiseres hvordan undersøkelsen blir innrettet.

Riksrevisjonen skal granske den omstridte Helseplattformen, som har skapt problemer med informasjonsflyten i Helse Midt-Norge etter at den ble tatt i bruk i fjor. Konsekvensene har vært redusert pasientsikkerhet og lite effektiv pasientbehandling, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Leder Rolf Jarle Brøske i Trondheim kommunes kontrollutvalg sier i en pressemelding at det har «dukket opp stadig flere urovekkende utfordringer med innføringen av Helseplattformen, og virkelighetsbeskrivelsen spriker mye alt etter hvem som uttaler seg».

– Et viktig premiss for oss blir derfor å finne årsakene til problemene og å skaffe oss ny informasjon som kan gi grunnlag for forbedring, heter det videre.

Les også Da Epic kom til Trøndelag

Vurderer andre alternativer

St. Olavs hospital i Trondheim tok plattformen i bruk i 2022, og planen på sikt var at øvrige kommuner og fastleger i Midt-Norge skulle slutte seg til.

Den videre utrullingen er som følge av problemene blitt satt på vent, og flere kommuner i regionen vurderer andre alternativer, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.