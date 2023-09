Her har Ap hatt makten i 100 år. Nå kan bastionen ryke.

Bergen kan nok en gang styre mot politisk kaos. Denne uken er det kommet to målinger ( BA og NRK ) som viser at Industri- og næringspartiet og Bergenspartiet kan havne på vippen.

Ap har styrt Trondheim i 20 år, men de siste målingene viser at det blir svært jevnt mellom blokkene også der. Et mulig utfall er at Sp havner på vippen. Det er ikke gitt at de ser mot Ap i trønderhovedstaden.