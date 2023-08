Sandra Borch (Sp) overtar for Borten Moe – Geir Pollestad (Sp) blir ny landbruksminister

Senterpartiet gjør to bytter i regjering. Nye statsråder ble møtt med blomster og gratulasjoner utenfor slottet fredag.

Jonas Gahr Støre sammen med en ny statsråd (Geir Pollstad) og en omplassert statsråd (Sandra Borch) på Slottsplassen fredag. Vis mer

En ny statsråd for forsknings- og høyere utdanning i Jonas Gahr Støres regjering er på plass. Det skjedde i ekstraordinært statsråd på slottet fredag formiddag.

Som Aftenposten tidligere i dag fikk bekreftet, bytter Sandra Borch (35) departement. Hun går fra Landbruksdepartementet til Kunnskapsdepartementet.

Der blir hun statsråd for høyere utdanning og forskning etter Ola Borten Moe.

Statsminister Jonas Gahr Støre takket av Ola Borten Moe under presentasjonen av de nye statsrådene. Han sa at han «ønsket at Borten Moes avgang ikke hadde skjedd».

– En handlekraftig og uredd statsråd, sier Støre. Han nevnte spesielt at Borten Moe hadde ryddet opp i Forskningsrådets økonomi.

Sandra Borch (Sp) slottsplassen i dag. Vis mer

Den siste tiden har Borch gjort seg bemerket som en kritiker av de nye kostholdsrådenes begrensninger på kjøttforbruk. Hun har også fått forsker-kritikk for å ha sagt at utbruddet av fugleinfluensa nord i Norge, har sammenheng med klimaendringene.

– Jeg synes det er et godt eksempel på at hun har svart klokt. Klimaendringer har stor betydning for natur og liv. Hvor nøyaktig det har betydning skal man være varsom med å trekke faste konklusjoner på.

– Her skal forskning og kunnskap jobbe videre, sier Støre.

Han legger vekt på at Borch er «en lyttende og handlekraftig statsråd» og blant annet reiste til Finnmark for å snakke direkte med de som kjemper mot fugleinfluensaen. Han sa også at hun hadde vært vurdert til akkurat denne taburetten allerede før Støre-regjeringen ble dannet.

Statsrådene Sandra Borch og Geir Pollestad (t.h.) fikk blomster og gratulasjoner på Slottsbakken etter utnevnelsen som statsråder i formiddag. Vis mer

Fakta Sandra Borch (Sp) Vokste opp i Lavangen i Troms. Var 18 år da hun ble engasjert i kommunepolitikken. Ledet Senterungdommen fra 2011 til 2013 Hun ble valgt inn på Stortinget fra Troms i stortingsvalget 2017, og ble statsråd i Støres regjering i 2021. Hun er også utdannet jurist. Vis mer

Geir Pollestad landbruksminister

Sps finanspolitiske talsperson og parlamentarisk nestleder Geir Pollestad (44) tar over etter Borch som landbruks- og matminister.

Støre kaller Pollestad en «gryteklar statsråd».

– Han er en veldig erfaren parlamentariker. En solid og trygg politiker, sier Støre.

Han sa han var «glad for å få Geir inn i regjering fordi han tar ansvar og kan bidra utover sitt eget felt».

– Jeg har takket Pollestad mange ganger for at han står opp for regjeringen. Det blir spennende å jobbe med ham, sier Støre.

Pollestad er født på Hå på Jæren og har representert Rogaland på Stortinget i en årrekke: først som fast møtende vara fra 2009 til 2012 og som fast representant siden 2013.

Det er Pollestads første statsrådspost, men han har tidligere vært statssekretær i både Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Som Borch er han utdannet jurist.

Etter utnevnelsen i statsråd på Slottet kom de ferske statsrådene ifølge med Støre ut på slottsplassen for å ta imot blomster og gratulasjoner.

Borten Moe måtte gå

Det er Senterpartiets Ola Borten Moes avgang som har utløst disse statsrådsbyttene.

Borten Moe gikk av som statsråd 21. juli, etter å ha innrømmet å ha brutt regjeringens habilitetsregler og regler om aksjehandel.

Han går også av som nestleder i Senterpartiet og tar ikke gjenvalg til Stortinget i 2025. Sandra Borch nevnes som kandidat til å bli ny nestleder i Sp.

I opposisjonen blir de nye statsrådene tradisjonen tro tatt imot med positive forventinger. Spesielt SV, som er regjeringens «foretrukne partner» for å sikre flertall i Stortinget, samarbeider og forhandler tett med statsrådene.

– Jeg har svart belte i Geir Pollestad etter å ha jobbet med ham i mange år og sammenhenger. Han er handlekraftig og pragmatisk, noe som virkelig trengs i jordbrukspolitikken nå.

Det sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Fungerende partileder Dag Inge Ulstein i KrF forventer mer enn tomme ord fra den nye landbruksministeren.

– Vi forventer at Pollestad holder det han lovet for to år siden og sørger for å levere en plan som gir bøndene forutsigbarhet for en inntekt de kan leve av, sier Ulstein til NTB.