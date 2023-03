Høyre-profiler vil stramme kraftig inn i unges mobilbruk

Det kan bli kamp om mobilen på Høyres landsmøte i helgen.

Nikolai Astrup (i midten) og Mathilde Tybring-Gjedde vil ha økt aldersgrense på sosiale medier. De får støtte av resolusjonskomiteens leder på Høyres landsmøte, Peter C. Frølich.

22.03.2023 21:00 Oppdatert 22.03.2023 21:31

– Foreldre kjenner på avmakt over at skjermtiden øker. Stadig yngre barn bruker sosiale medier, og de eksponeres for innhold som overhodet ikke er laget for barn, sier Høyres Nikolai Astrup.

Sammen med Mathilde Tybring-Gjedde står han bak et radikalt forslag om mobilbruk blant barn og unge til partiets landsmøte i helgen.