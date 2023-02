SV til frontalangrep mot regjeringens oljeplaner i Barentshavet

For to uker siden inviterte regjeringen oljeselskapene til å søke om nye felt i Barentshavet. Nå foreslår SV å stenge området for all ny olje- og gassleting.

SVs Lars Haltbrekken (t.v.), her fra besøk på Goliat i Barentshavet, vil stanse all leting etter mer olje og gass i området.

08.02.2023 20:14

Dermed seiler planene om mer leting etter olje og gass opp som en betent sak når regjeringspartiene Ap og Sp skal forhandle om revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet for 2024.

– Verden har funnet mer fossil energi enn vi kan utvinne dersom vi skal unngå de verste konsekvensene av klimakrisen. Da må vi i alle fall la være å hente opp fossil energi fra våre mest sårbare havområder, sier SVs talsperson Lars Haltbrekken.

Støre-regjeringen ønsker derimot å holde tempoet i leting og utvinning oppe:

«Regjeringens politikk er å holde et forutsigbart og høyt tempo for tildeling av nye områder for petroleumsvirksomhet.»

Det skrev olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) da han 24. januar inviterte oljeselskapene til å søke om nye blokker i såkalte forhåndsdefinerte forhåndsdefinerte Gjelder områder hvor det har vært petroleumsvirksomhet i flere tiår, kunnskap om geologien er god og det eksisterer infrastruktur. områder (TFO).

– Sikrer natur og fisk

Det har fått SV til å reagere. Nå legger de frem forslag i Stortinget om «å stenge Barentshavet for ytterligere olje- og gassvirksomhet». Det betyr at det ikke skal settes i gang flere felt enn de to som er i drift, Snøhvit og Goliat. Samt Johan Castberg, som snart starter opp.

– Vi frykter at å sette i gang leting vil føre til store utslipp av klimagasser. Ved å stenge Barentshavet sikrer vi de verdifulle naturverdiene og fiskeressursene i området. Og vi sender et tydelig signal til verden om at vi tar klimakrisen og naturkrisen på alvor, sier Haltbrekken.

SV mener at fortsatt leting og produksjon vil «binde opp investeringer og arbeidskraft i olje- og gassnæringen i mange år fremover». Og at det vil binde opp så mye personell, utstyr og kapital at det vil forsinke utviklingen av ny, grønn teknologi.

Haltbrekken peker også på at EU diskuterer å droppe kjøp av olje eller gass fra arktiske områder.

– Det er derfor fare for at det ikke vil bli særlig lønnsomt. Det er ingen vits i at regjeringen sløser bort penger på å legge til rette for olje- og gassvirksomhet i Barentshavet, sier han.

Tallene over tildeling av TFO-lisenser de siste årene viser også sterkt fallende interesse.

I 2022 ble det gitt to lisenser, i 2021 fem lisenser, mens det i 2019 ble gitt 13 lisenser.

– Det er historisk lave tall. Det er altså hverken interesse for å investere eller lete etter ny olje og gass i Barentshavet, sier Haltbrekken.

Statsråden: Ingen motsetning

Olje- og energiminister Terje Aasland er «veldig uenig og ønsker å utvikle mulighetene på hele sokkelen».

– Barentshavet er et spennende område som vi håper å få mer leting og forhåpentlig mer investeringer i. Det er ingen motsetning mellom utbygging på sokkelen og å nå klimamålene. Utbygging er vår inngang til utvikling av hydrogen, karbonfangst og lagring, sier han.

Til faren for at EU kan komme til å si nei til olje og gass fra arktiske områder, svarer han:

– Vi har store uoppdagede ressurser som vil kunne være av stor betydning for å bidra til Europas energisikkerhet i årene fremover.

– Så SV bør ikke ha håp om å få stanset oljeleting i Barentshavet?

– Nei, vi har lyst ut disse områdene og inviterer selskapene til å vise interesse. Det er vår politikk. Jeg håper det er stor interesse for disse utlysningene.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Aldri ultimatum

I tidligere budsjettforhandlinger har SV klart å stanset tildeling av blokker i den 26. konsesjonsrunden konsesjonsrundenGjelder mindre kjente deler av sokkelen hvor det er mindre kunnskap om geologien, større grad av tekniske utfordringer og manglende infrastruktur.Usikkerheten til leteaktiviteten er større her. ut stortingsperioden. Det gjelder ut denne stortingsperioden.

– Er det nye forslaget et ultimativt krav i neste budsjettforhandling?

– Vi stiller aldri ultimatum før forhandlinger. Vi legger frem forslaget i Stortinget og håper på tilslutning. Så får vi komme tilbake til de konkrete forhandlingene om revidert og statsbudsjettet for 2024, sier han.

Ved siden av Ap og Sp er også Høyre og Frp positive til å holde tempoet i petroleumsbransjen oppe. De utgjør et klart flertall i Stortinget.

– Er det noen realisme i foreslå stans nå mens Europa roper etter energi?

– Hvis vi hører på hva FNs generalsekretær, FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået sier, så er tiden for ny olje og gassvirksomhet forbi. Da bør de i alle fall gjelde for de mest sårbare havområdene våre.