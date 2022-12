Sp-statsråd Gjelsvik: Utreder opplysningsplikt for nye regjeringsmedlemmer etter kundeliste-bråk

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) varsler et høringsnotatet til våren om registrering av statsrådenes økonomiske interesser. Men et forbehold i svaret skaper reaksjoner på Stortinget.

Regjeringen utreder, men lover ikke å foreslå forbud mot hemmelige kundelister. Fra venstre statsminister Jonas Gahr Støre og statssekretær Kristoffer Thoner.

Deretter vil regjeringen «utarbeide en eventuell proposisjon om endringer i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser».

Det skriver statsråden i et svar til Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar.

Bakgrunnen for bråket er utnevnelsen av statssekretær Kristoffer Thoner som pressetalsmann for statsminister Jonas Gahr Støre.

Thoner kom fra konsulentselskapet McKinsey. Først fikk han ikke lov å informere Statsministerens kontor (SMK) om kundelistene. Det godtok Støre. Men i etterkant ba SMK skriftlig McKinsey om innsyn.

Noen oppdragsgiverne er etter hvert blitt kjent. Men arbeidet med å avklare oppheving av taushetsplikten foregår fortsatt.

Rødt misfornøyd – viser til stortingsvedtak i 2018

Aydar er misfornøyd med at Gjelsvik skriver «eventuell» endring i svaret. Når man bare vil utrede, men ikke foreslå lovendring, mener Rødt-politiker at Gjelsvik åpner for å trosse et stortingsvedtak som ble gjort i 2018.

I 2018 fattet et flertall på Stortinget et vedtak med følgende formulering:

«Stortinget ber regjeringen utrede og sende på høring forslag om endring i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesserer.»

– Regjeringen har fått marsjordre fra Stortinget om å utarbeide en plikt for statsråder og statssekretærer om å registrere hvilke oppdragsgivere de har hatt. Og hva slags oppdrag de har gjort. Jeg forutsetter at det regjeringen sender på høring er i tråd med Stortingets vedtak, sier hun.

Ledende Ap- og Sp-politikere har i mange år kritisert utnevnelse av toppolitikere fra PR-byrå med hemmelige kundelister. Når deres egen regjering gjorde nettopp dette, ble det taust.

– Reiser tvil

Rødts Seher Aydar etterlyser nå lovforslaget Stortinget har bedt om i fire år.

– Denne uttalelsen reiser tvil om regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak. Stortinget har vedtatt at regjeringen skal utrede og sende på høring forslag til endring i lov. I dette ligger intet eventuelt, dvs. ingen anledning for regjeringen å ikke fremme konkrete lovendringsforslag med dette som mål, mener Aydar.

– Det går ikke an at regjeringens innerste krets kan ha hemmelige oppdragsgivere som selv ikke statsministeren får vite om, sier hun.