Aps valgløfter om skatteøkninger skremte egne velgere

– Folk fikk med seg overskriftene om at det skulle bli skatteskjerpelser. Men det er ikke så lett å få grep om detaljene, og om hvordan det slår inn for en selv, sier klubbleder Arild Johannessen ved ovnsbedriften Jøtul på Kråkerøy.

I dag kl. 13.30 samles Aps landsstyre i Folkets Hus for å diskutere valgnederlaget etter en times innledning av partileder Jonas Gahr Støre. Tusenkroners spørsmålet er hvorfor oppslutningen sank som en stein gjennom sommeren.

Deretter lukkes dørene for at partiets øverste tillitsvalgte fritt og ærlig skal diskutere hva som gikk galt, hvorfor det gikk galt og ikke minst hvem som har ansvaret for at Solberg-regjeringen fikk fornyet tillit.

Allerede nå synes det klart at helheten i Aps løfte om skatteskjerpelser på 15 milliarder kroner aldri ser ut til å ha nå frem til partiets grunnfjell av industri-, syke- og omsorgsarbeidere med lavere og midlere inntekter.

Mye tyder på at langt flere enn det faktisk var grunnlag for har følt seg rammet av skatteskjerpelser, samtidig som mange heller ikke har oppfattet hva pengene skulle brukes til.

Beskjeden skattelette for folk flest

Den andre delen an av Aps skatteløfte var nemlig at alle med inntekter under kroner 600.000 ville komme ut med en beskjeden skattelette på mellom 0–266 kroner.

Inntekter mellom 600.000 – 750.000 kroner ville få en skatteskjerpelse på 1104 kroner, inntekter mellom 750.000- 1.000.000 ville få 1532 kroner i økt skatt mens inntekter mellom 1.000.000.- 2.000.000 ville få 6220 kroner i økt skatt.

Sentrale kilder i LO sier at skattebudskapet åpenbart ikke nådde frem, og i den grad det nådde frem ble det ofte misforstått. Samtidig hevdes det at Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen slapp unna kritiske spørsmål om hvor store skattelettelser de gikk inn for, og ikke minst hvilke konsekvenser det ville få i form av kutt eller dyrere velferd.

Ved Jøtul har en spesialarbeider på dagskift kroner 360.000 kroner i fastlønn. Først med skifttillegg og adskillig overtid vil noen tjene over 600.000 kroner, ifølge klubbleder Johannessen.

Dårlig mottatt

Han mener mange opplevde at de ville få økt skatt:

– Det er min oppfatning. Skatteøkningene ble dårlig mottatt og var feil strategi. Det er greit nok med mer helse og skole. Men det var jo ikke slik at den blå regjeringen sa det skulle bli dårligere skole eller dårligere helse? Vi savnet å få vite konkret hva som skulle bli bedre. Generelt tror jeg ikke folk fikk tak i hva som skulle bli så mye bedre enn alternativet fra Erna Solberg og regjeringen, sier han.

LO skuffet over valgkampen

– Men Ap sa at inntekter under 600.000 kroner skjermes. Nådde ikke det frem? – Det tror jeg ikke. Det er overskriftene som blir sittende igjen. Når man går ut så sterkt uten å konkretisere for folk hvem som rammes, blir det et problem, sier han.

LO-sekretariatet diskuterte valgkampen i går, og signalene er at forbundslederne skuffet over at viktige saker som skatt, sysselsetting og arbeidslivspolitikk ikke fikk en mer sentral plass i valgkampen.

LO undersøkelse fra mai viste at blant LOs 920.000 medlemmer ville 74 prosent stemme rødgrønt, Ap, SV eller Sp. Og rundt 55 prosent ville stemme Ap.

Sentrale aktører i Ap sier at det verste er at partiet selv ikke oppdaget at valgbudskapet ikke kom frem, og at det hadde en gal beskrivelse av Norge. Internt i Ap sier man at mange av de fagorganiserte satte seg på gjerdet i stedet for å stemme på Ap. I tillegg gikk noen til SV og Rødt.

Ap fremsto som for nært opptil Høyre, er gjennomgangsmelodien blant flere sentrale Ap-folk som ikke vil gå ut offentlig rett før landsstyremøtet.

LO-ledelsen forbereder nå en ny undersøkelse for å finne ut hva som gikk galt med en valgkamp de har investert mer enn 20 millioner kroner i.

Svein Erik Furulund

– Høyresiden lyktes i sin retorikk

Tusenkronersspørsmålet LO vil ha svar på er: Hvor mange av LOs medlemmer stemte på Ap, SV og Sp? Og hva er i tilfelle årsaken til at langt færre faktisk stemte Ap, SV og p enn de sa de ville i vår?

Leder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, skal drøfte valget i forbundsstyret i dag. Hennes medlemmer i varehandelen tjener i gjennomsnitt 350.000 kroner.

– Våre tillitsvalgte har vært ganske åpne på at hvis merinntektene går til økt velferd er det vilje til å betale mer skatt. Mitt inntrykk er at folk vil ha velferd finansiert av fellesskapet. Men hva det økte skattetrekket skal bidra til, har man ikke klart å fortelle på en god nok måte, sier Sundnes.

– Har mange av dine medlemmer følt seg rammet av Aps skatteløfte?

– For å så idet sånn: Der har høyresiden langt på vei lyktes i sin retorikk, og man har åpenbart ikke klart å nå gjennom med budskapet selv om det var relativt enkelt.

Hun sier at det var utfordrende å komme på banen med arbeidslivspolitikk fordi det var ekstrem fokus på meningsmålinger, og fordi det tradisjonelt er vanskelig å få tid til å diskutere arbeidsliv.

– Men demokratiet har jo talt. Jobben nå handler mer om hvilke strategier vi skal velge for å få gjennomslag fremover enn å surre seg inn i debatter om hvorfor det gikk som det gikk, sier Sundnes.