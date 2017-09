– Landet har en regjering som Fremskrittspartiet sitter i. Skal man ha en annen regjering, så må man først felle den som sitter.

Med denne uttalelsen til NTB i forkant av kveldens møte som startet klokken 19, forsøkte Frp-leder Siv Jensen å helle kaldt vann i blodet på lederne i KrF og Venstre.

Olav Olsen

Betegner KrF og Venstres ønske som urealistisk

De møtte opp hos statsministeren i kveld med ønske om at Erna Solberg bytter ut Fremskrittspartiet med Venstre og KrF.

– Vi vil ikke skrinlegge en blågrønn regjering før vi har gått noen runder på det, uttalte Venstres leder Trine Skei Grande etter partiets landsstyremøte tidligere i dag.

– Men det er ikke en veldig realistisk tilnærming, sier Jensen som presiserer at Frp har sagt det samme i mange år:

– Vi støtter ikke en regjering vi ikke selv er en del av.

Første ordentlige samtale etter valget

Før kveldens møte, der statsministeren bød på gryterett, hadde de fire partilederne bare hatt ett tidligere møte etter valget - og da bare for å gå gjennom kalenderen for å sjekke når de kunne møtes.

Da Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide møtte opp utenfor statsministerens bolig litt før klokken 19, var Frp-leder Siv Jensen allerede på plass.

Sentrumspartienes ledere ble møtt av taktfaste rop fra demonstranter i Natur og Ungdom, som blant annet ba om et oljefritt Lofoten og ønsket lykke til i forhandlingene.

Olav Olsen

Innrømmer at sentrum/Høyre-regjering er krevende

På vei inn til møtet ble både Hareide og Trine Skei Grande konfrontert med uttalelsene fra Siv Jensen om at det er urealistisk å tro at de kan skyve Frp ut av regjering.

– Jeg ser også at det er krevende, men det er et naturlig tema i kveld, sa Hareide.

Tine Skei Grande kommenterte det på følgende måte: - Ja, men «it ain’t over till the fat lady sings.» (Et uttrykk som refererer til valkyrien Brünnhilde i Wagners opera Niebelungenringen. Det betyr at man ikke skal ta for gitt hva resultatet blir av noe som fremdeles pågår).

Flere av premissene er klarlagt

Hvordan de skal samarbeide for at hver av de fire skal få størst mulig gjennomslag for egen politikk, er utgangspunktet for møtet. Når politikken skal vris i borgerlig retning, må alle de fire partiene stå sammen. Ellers har de ikke flertall.

Før kveldens møte var følgende premisser klarlagt:

KrF har gitt uttrykk for at partiet hverken ønsker noen ny samarbeidsavtale eller å sitte i en regjering sammen med Frp.

KrF har også uttalt at det ikke vil stemme for et mistillitsforslag mot regjeringen i høst.

På dagens landsstyremøte i Venstre har Trine Skei Grande fått beskjed om å «finne en løsning med KrF.»

Venstres leder har de siste dagene uttalt at det er lite sannsynlig at Venstre vil regjere med Frp.

Høyre: Vi skal avklare om vi skal forhandle

Forut for kveldens møte blir det i Høyre omtalt som samtaler om hvorvidt de skal forhandle.

Der er oppfatningen at hvis det er noe man skal forhandle om, må det enten være en samarbeidsavtale eller en regjeringsplattform.