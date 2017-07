Kolberg: – Oppfatter svaret som at stortingspresidenten ikke stiller seg bak Stortingets direktør

– Etter at Stortingets direktør skrev sitt innlegg, er dette bra, men det er også helt nødvendig at han understreker at Stortingets vedtak står fast og ikke er grunnlag for noen omkamp. Jeg velger å oppfatte dette som at han ikke stiller seg bak Stortingets direktør, som hadde en annen fremstilling av saken, sier Martin Kolberg (Ap), leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Det sier han etter å ha lest e-posten stortingspresident Olemic Thommessen sendte til Aftenposten onsdag, der han ble bedt om å svare på totalt 11 spørsmål i forbindelse om bråket rundt Stortingets byggeprosjekt.

Fakta: Dette er saken 20. juni traff et enstemmig storting et vedtak, som var en utkvittering av fem kritikkverdige funn Riksrevisjonen gjorde da de gransket byggesaken på Stortinget. I etterkant av dette skrev Aftenposten en nyhetssak om byggeskandalen, som blant annet bygget på funn i Riksrevisjonens rapport. Stortingets direktør Ida Børresen sendte etter dette et innlegg til Aftenposten for å presisere og korrigere dette oppslaget. Den tverrpolitiske ledelsen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, bestående av Martin Kolberg (Ap), Michael Tetzschner (H) og Helge Thorheim (Frp) oppfattet dette innlegget som motstridende til Stortingets vedtak i saken. De skrev derfor en kronikk i Aftenposten der de ba Stortingsdirektørens omkamp med Stortinget opphøre.

Thommessen: «Helt uaktuelt med omkamp»

I denne e-posten, som er sendt via Stortingets sekretariat, skriver stortingspresidenten følgende:

«Jeg vil understreke at både presidentskapet og Stortingets administrasjon selvsagt forholder seg til de vedtak som ble fattet av Stortinget i plenum 20. juni 2017, og til komiteens innstilling i saken om Stortingets byggeprosjekt P26.»

Videre skriver han at «saken er avsluttet» og at «det er helt uaktuelt med noen omkamp om spørsmål knyttet til saken».

Fakta: Les hele svaret fra Olemic Thommessen her: Jeg vil understreke at både presidentskapet og Stortingets administrasjon selvsagt forholder seg til de vedtak som ble fattet av Stortinget i plenum 20. juni 2017, og til komiteens innstilling i saken om Stortingets byggeprosjekt P26. Presidentskapet erkjenner fullt ut at dette er en svært alvorlig sak for Stortinget, slik både Riksrevisjonens rapport viste og kontroll- og konstitusjonskomiteen påpekte i sin innstilling. Jeg beklaget i mitt innlegg i debatten 20. juni d.å. på vegne av det sittende presidentskap at saken har utviklet seg slik den har gjort, til skade for hele Stortingets renommé. Dette står fast. Saken ble avsluttet i Stortinget 20. juni og det er helt uaktuelt med noen omkamp om spørsmål knyttet til saken. Presidentskapet satte før sommeren i gang arbeidet for å følge opp de svakheter Riksrevisjonen har pekt på når det gjelder Stortingets egen organisering og rutiner for omfattende byggeprosjekter. Utover det har jeg ingen kommentar til saken og de spørsmål som Aftenposten reiser.

Tetzschner: – Nødvendig og riktig presisering

Bakgrunnen for at stortingspresidenten måtte svare på om han står ved Stortingets vedtak i den omstridte byggesaken på Stortinget, er at ledelsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen oppfattet et innlegg fra Stortingets direktør Ida Børresen som motstridende til Stortingets vedtak i saken.

I dette innlegget ville Børresen korrigere og presisere hvordan flere medier formidler upresis og feil informasjon, og viste blant annet til dette nyhetsoppslaget i Aftenposten.

I dette oppslaget sier blant annet Michael Tetzschner, nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, at han tror Stortingets byggeprosjekt kan gå på nok en smell. Prosjektet har vokst fra 70 til 1800 millioner kroner på fem år. Det har altså blitt 25 gangere dyrere.

Det har vært mye bråk rundt hvem som har ansvar for dette. Stortingets presidentskap har fått sterk kritikk av både sine egne og av Riksrevisjonen for hvordan dette kunne skje. Stortinget traff også et enstemmig vedtak av kritikkverdige funn avdekket av Riksrevisjonen, som Børresen og to presidentskap har hatt ansvar for.

Tetzschner har lest stortingspresidentens svar.

– Det var en veldig nødvendig og riktig presisering som ble gjort av presidentskapet og Olemic Thommessen. Det hadde overhodet ikke vært noe problem om dette hadde vært kommunisert i det første innlegget fra Børresen, sier han.

– Det er to himmelvide forskjeller mellom innlegget fra Børresen og den avklaringen vi har fått nå. Det er bra at vi har fått synet fra presidentskapet, at de vil forholde seg til Stortinget fremover. Det kan tolkes som et tegn på at slike utspill fra Børresen ikke vil gjenta seg, legger han til.

Vil ikke uttale seg om konsekvenser

Hvordan saken skal håndteres videre og om innlegget bør få konsekvenser for Børresen, vil hverken Kolberg eller Tetzschner gå nærmere inn på.

– Jeg har ikke noen kommentar til hva som bør skje. Det er ikke mitt ansvar å håndtere dette, sier Kolberg.

– Det ligger mer enn nok arbeid i det Stortinget har vedtatt, som må ha den største oppmerksomhet nå. Det er til presidentskapet å vurdere medarbeidernes innsats, sier Tetzschner.

Stortingspresident Olemic Thommessen og stortingsdirektør Ida Børresen ønsket ikke å gi noen kommentar i forbindelse med denne saken. Stortingspresidenten viser til svaret han tidligere har gitt, gjengitt i denne saken. Han opplyser via Stortingets sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen at han ikke har noen kommentar utover dette.