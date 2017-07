Frankrike-eksperter svarer: Har Støre eller Brende mest til felles med Macron?

I et intervju med Aftenposten forrige helg la Støre frem konkrete punkter der han ser flere likhetstrekk mellom Macrons politiske prosjekt og det han selv ønsker å få til om han blir statsminister.

Senere har han og Børge Brende (H) kranglet om hvem som har det politiske prosjektet som ligger tett opp til Macron, som på ett års tid gikk fra å være statsråd i sosialistregjeringen til å bli uavhengig valgt president.

Brende uttalte at «Det eneste jeg kan se at de to har til felles, er at begge snakker fransk».

Men hva mener eksperter og kjennere av Frankrike?

Overrasket over Støre

– Jeg er litt overrasket over at Jonas Gahr Støre sammenligner sitt politiske prosjekt med Macron. Det vi nå ser fra Macron er et politisk prosjekt som minner mye om tradisjonell moderat høyrepolitikk eller en høyre-sosialdemokratisk politikk, sier Raino Sverre Malnes, professor ved Universitetet i Oslo.

UIO

Han er en nestor blant norske statsvitere når det gjelder fransk politikk.

– Så har jeg lest Brendes innlegg, der han leter etter saker som viser at Ap er bakstreversk. De reformene av norsk arbeidsliv som EØS-avtalen har ført til, har Høyre og Ap stått sammen om. Det er nyanser mellom de to partiene. Det gjenstår å se hvor mye av de planlagte reformene av fransk arbeidsliv som president Macron faktisk får igjennom, understreker professoren.

– Støre har vist til at Macron demmer opp for Front National, og Malnes er enig i at det at Macron var et klart alternativ til Marine Le Pen, bidro sterkt til hans valgseier, understreker Malnes.

Fjernt fra Ap i økonomien

Vibeke Knoop Rachline, journalist og Frankrike-ekspert, sier at likheten mellom Støre og Macron er at den franske presidenten kommer fra sosialistpartiet og har dermed en politisk bakgrunn felles med Støre.

Privat

– Den økonomiske politikken til Emmanuel Macron er nok mer liberal. Der ligger han ganske fjernt fra Ap og Støre, forklarer hun.

– Men den franske presidenten søker brede allianser, ikke minst i arbeidslivet, det har nok Støre rett i er et likhetstrekk med det han sier han står for.

Hun mener at han i Europa-politikken skiller seg fra begge de to norske politikerne ved å satse så tungt på EU og Europa.

– Personlig er det nok få eller ingen likhetstrekk, mener Knoop Rachline.

Heller Venstre enn Høyre og Ap

– Venstre er absolutt den klareste politisk parallellen til Macron i det norske politiske landskapet, mener postdoktor Marte Mangset ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

HiOA

Hun mener at det politiske prosjektet til Macron ligger lenger til høyre enn Ap. Hun er ikke enig i at Macron lanserer noen nordisk modell i Frankrike.

– Det ligner kanskje mer en dansk modell med «Flexicurity» – som jo innebærer økt fleksibilitet i arbeidslivet. Det er ikke en typisk nordisk modell. Det som skjer i Frankrike står langt fra det trepartssamarbeidet mellom partene i arbeidslivet og staten, slik vi kjenner det fra Norge, forklarer hun.

– Men ett av Støres poeng er at han har forsøkt å få til en bedre dialog med partene i arbeidslivet?

– Jo, det er riktig, men de største endringene han vil innføre i sine arbeidsreformer er at tariffavtaler for bransjer skal erstattes av avtaler på den enkelte bedrift. Det vil bidra til å svekke fagforeningene. Han har nå samtaler med dem for å demme opp for de enorme protestene som vi kan forvente. Dette er ikke en prosess der han trekker fagforeningene inn i den politiske beslutningsprosessene, men altså mer for å forsøke å forhindre store protester, forklarer Mangset.

– Når det gjelder stilen, så kan nok Støre ha noe felles med Macron. Støre er utdannet i Frankrike. Han har den samme teknokratiske stilen, den er tuftet på fornuft og troen på at sterke kunnskapsrike ledere skal styre, legger hun til.

Typisk norsk å sammenligne?

– Dette er en ganske typisk norsk debatt, sukker førsteamanuensis Franck Orban Ved Distriktshøgskolen i Østfold.

Privat

Han mener at det blir feil å diskutere hvorvidt det er Brende eller Støre som har et politisk prosjekt som mest ligner på Macron.

– Macron har antydet at han vil tilpasse elementer fra den nordiske modellen til Frankrike. Det betyr at han forsyner seg litt her og litt der. Den nordiske modellen og særlig den norske, bygger på konsensus, sier Orban.

Han mener at det er slik at den økonomiske liberale modellen i Norden har høyresiden et større eierskap til, mens velferdsordningene er sosialdemokratene som har eierskapet til

– Men Høyre og Ap er konsensuspartier, så det er vanskelig å si at Macron vil ta mer fra den ene enn den andre, men jeg må understreke at jeg ikke er noen ekspert på hverken Ap eller Høyre, sier Orban.