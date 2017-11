Samtidig offentliggjorde departementet den omforente protokollen fra to møter mellom departementet og SSB, og som det mener viser at finansminister Siv Jensen har rett i krangelen med Meyer om hva som er sagt og gjort.

Bakgrunnen for bråket som endte med Meyers avgang, er at departementet i tildelingsbrevet for 2017 i januar bestilte omorganisering og effektivisering.

Men ifølge Finansdepartementet (FIN) ble det allerede på to møter i januar gitt klar beskjed til SSB om at de ikke måtte gå for fort frem. Årsaken var at et eget Statistikklovutvalg var i gang med å utrede og foreslå endringer i SSBs organisering.

Dette budskapet ble også fremført av departementsråd Hans Henrik Scheel overfor daværende SSB-sjef Christine Meyer i et møte 27. mars, viser det omforente møtereferatet.

Øverste embedsmann advarte med Meyer til stede

Temaet for møtet var rutinemessig gjennomgang av SSBs årsrapport for 2016. Under punktet Eventuelt, heter det:

«FIN viste til rapporten fra utvalget som har vurdert SSBs forskningsvirksomhet og ba om en orientering om oppfølgingen av denne. Departementet understreket igjen at virksomheten ikke bør foreta større endringer som foregriper statistikklovutvalgets arbeid og tilrådinger.

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen peker på nøkkelordet «igjen» i referatet fra mars.

– Det viser tilbake til to møter som ble holdt i januar, og som står sentralt. I tillegg ble det holdt to møter 8. og 19. september med samme budskap, sier Riiser Wålen.

Referatene fra disse møtene, som utgjør styringsdialogen mellom departementet og SSB, og som har vært både fysiske møter og telefonmøter, har status som «interne dokument». De er ikke offisielle, godkjente protokoller.

Embedsverket jobbet tirsdag kveld med å lage en rapport med oversikt over alle møtene som har vært holdt, og som redegjør for innholdet i møtene basert på embedsmennenes interne referat.

Rapporten vil være en del av svaret på spørsmålene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Finansminister Siv Jensen sa mandag at departementet «gjentatte ganger» hadde advart Meyer mot å gjennomføre reformer som grep inn i arbeidet til Statistikklovutvalget. Utvalget leverer sin rapport 15. desember.

Jensen sa videre at hun måtte gripe inn og «trekke i nødbremsen» da Meyer på tross av advarslene implementerte planene, først og fremst gjennom vedtaket om å tvangsflytte 25 ansatte fra forsknings- til statistikkavdelingen.