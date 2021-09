Solberg-regjeringen er ferdig: Prognosen viser rundt 20 prosents oppslutning

Høyre og statsminister Erna Solberg går på et kraftig valgnederlag. – Det skal nok et lite mirakel til for å beholde regjeringsmakten, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner til Aftenposten.

Heisen skulle kanskje opp. Men for Erna Solberg og Høyre går det nedover.

13. sep. 2021 21:15 Sist oppdatert nå nettopp

Høyre går tilbake fra 25,0 til 19,8 prosents oppslutning, ifølge prognosen klokken 21.00. For bare et halvt år siden lå partiet på rundt 25 prosent i oppslutning.