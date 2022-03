SV sier nei til å kutte pumpeprisene – men åpner for gi ekstraordinær støtte til bileiere

SV blir sentrale når regjeringen skal vurdere hvordan de skal håndtere de høye drivstoffprisene. Nå gjør partiet det klart hva de kan gå med på.

Kari Elisabeth Kaski er finanspolitisk talsperson i SV. Hun forteller om to ting SV kan gå med på for å gjøre opp for de økte drivstoffprisene.

14 minutter siden

Regjeringens budsjettpartner SV ønsker seg økte drivstoffavgifter. En gradvis økning av CO2-avgiften skal gi mindre bilkjøring og dermed lavere klimagassutslipp.

Men de ekstraordinært høye drivstoffprisene får SV til å ta ekstraordinære grep. Partiet åpner nå for at det kan støtte en kompensasjonsordning for høye drivstoffavgifter i Stortinget.

Men Kaski understreker at dette må ses i sammenheng med andre prisøkninger, og at det viktigste for partiet er brede skattekutt.

– Hvis det blir langvarige høye drivstoffpriser kan det være aktuelt med en løsning med direkte økonomisk støtte over skatteseddelen, som et grønt fradrag eller en kontantutbetaling som går til alle, kombinert med en støtte til dem med dårligst råd, sier Kari Elisabeth Kaski til Aftenposten.

Hun er SVs finanspolitiske talsperson, og innvalgt til Stortinget fra Oslo.

– Hva legger du i langvarig? Er vi der nå?

– Vi er ikke der nå. Nå er det heftige svingninger, dag for dag. Det siste nå er at oljeprisen akkurat falt under 100 dollar fatet igjen. Vi jobber med det, og vurderer ulike alternativer. Men det er vanskelige å spå oljeprisen fremover, og vi må unngå å lage en ordning som raskt blir utdatert og bare gir kostnader til staten.

– Men er det snakk om tre måneder, seks måneder?

– Jeg har ikke noe lyst til å komme med noe konkret tidsangivelse nå. Det er noe vi ser på.

Vil ikke kompensere forbruk

Det SV vurderer, er grovt forklart to ulike løsninger:

Et grønt fradrag eller kontantutbetaling til alle. Alle får like mye, uavhengig av hvor mye man kjører eller om man eier bil. Denne vil følge samme logikk som SVs «grønne folkebonus». Tankegangen er at en støtte som går til alle, vil gi kompensasjon til dem som rammes av høye drivstoffavgifter – men samtidig belønne miljøvennlige valg som å kjøre mindre.

En tilsvarende kompensasjon – men er tiltenkt bileiere. Dette er løsningen man har valgt i Sverige. Den svenske regjeringen har foreslått en kompensasjon på 1.000 svenske kroner til alle svenske bileiere. Dette vil være mer målrettet enn å gi støtte til absolutt alle, men samtidig sikre at staten ikke stimulerer til mer bilkjøring.

– Dette er løsninger vi ser på nå, sier Kaski.

Hun legger til at økte matvarepriser kan være et argument mot den sistnevnte løsningen, uten at det betyr at den er utelukket. Det avhenger av hvordan prisene utvikler seg.

– Det viktigste regjeringen gjør nå, er å fremme langsiktige forslag som styrker folk flest sin økonomi over tid, gjennom skattekutt og velferd til folk flest.

Kaski gjør det klart at partiet ikke under noen omstendigheter vil være for en ordning der forbruket av drivstoff støttes direkte. Et kutt i drivstoffavgiftene er derfor utelukket.

Kaski sier at drivstoffselskapene på denne måten lett vil kunne justere prisene for å stikke av med gevinsten. Samtidig vil det kollidere med alt SV står for i klimapolitikken.

– Men hvordan rimer en kompensasjonsordning for høye drivstoffavgifter med SVs ønske om å øke drivstoffavgiftene for å redusere klimagassutslipp?

– Det mener vi fortsatt, men det vil gå over lengre tid. Det vi har sett nå, er jo noen voldsomme prisøkninger over noen dager bare. Prisøkningen illustrerer mest av alt hvorfor vi skulle hatt en ordning med en grønn folkebonus på plass allerede. Det mener jeg er fundamentalt på sikt.

Hun legger til:

– Vi er inne i dyrtid, hvor flere viktige produkter blir dyrere. Det viktigste er at regjeringen må gi folk flest bedre råd, og hindre at forskjellene øker. De rikeste kan bidra mye mer til fellesskapet.

Presset øker på regjeringen

For å komme til en enighet om hva som skal gjøres med drivstoffprisene må Kaski inn i forhandlingsringen med Ap og Sp. Presset på regjeringen for å gjøre noe, øker.

For noen dager siden var pumpeprisen tre kroner unna å runde 30-tallet. Og analytikere har varslet at vi kan se bensinpriser pr. liter over 40 kroner.

Sp-politikere, NAF og Norges Lastebileier-forbund har alle bedt finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gjøre noe med drivstoffprisene.

– Hvis vi ser dette fortsetter så må vi ta grep, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum til P4 forrige uke. Overfor TV 2 har han imidlertid avvist at han kommer med en kompensasjonsordning for høye drivstoffpriser.

– Vi vil se på grep som gjør at det samlede skatte- og avgiftsnivået for de som tjener under 750.000 kroner går ned og ikke opp, sa han til kanalen.