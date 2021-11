Lysbakken freste mot Ap og Sp. Nå har partiene satt inn et nytt gir i forhandlingene.

– Vi er ikke i nærheten av en enighet, sa SV-leder Audun Lysbakken om budsjettforhandlingene. Nå har partiene styrket lagene for å få fortgang i saken.

22. nov. 2021

SV og regjeringspartiene har forhandlet om statsbudsjettet den siste uken. Mandag morgen ble det tydelig for alle at stemningen ikke bare er god. SV-leder Audun Lysbakken skulle til et statusmøte med de parlamentariske lederne Rigmor Aasrud (Ap) og Marit Arnstad (Sp).

I forkant av møtet freste SV-toppen mot de to regjeringspartiene. Bakgrunnen var en artikkel NRK publiserte mandag morgen.

– Jeg er misfornøyd med hvor vi er nå. Ikke minst fordi jeg ser at regjeringspartiene i en sak på NRK i dag både spinner rundt våre posisjoner og offentliggjør hvor de ligger på skisser.

– Det er pussig, synes jeg, at det er regjeringspartiene som skrur opp temperaturen i en slik forhandling, sa Lysbakken.

SV-lederen la ikke skjul på at partene står langt ifra hverandre.

– Vi er ikke i nærheten av en enighet, avstanden er altfor stor, sa Lysbakken før møtet.

Etterpå kalte han møtet for «konstruktivt».

– Jeg opplever at vi er blitt hørt på ting som er viktige for oss, sier han.

Partitoppene involveres

De ble enige om «å forsterke laget» i forhandlingene. Klokken 14 møttes partene til et nytt møte.

Der var de tre finanspolitiske talspersonene til stede. Det vil si Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Med på møtet var også de tre parlamentariske lederne. I tillegg til Lysbakken er det Rigmor Aasrud (Ap) og Marit Arnstad (Sp).

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes var også med.

Kaski mener ikke det er et nederlag at hun nå må få med seg partilederen i forhandlingene.

– Det har ikke stått på SV i disse forhandlingene. Ap og Sp har hatt et behov for å løfte det videre inn. Nå har jeg troen på at vi skal få fortgang i dette fra alle sider, sier Kaski.

Aasrud ble spurt om hun tror partene blir enige før helgen.

– Når vi har den farten vi har nå og har noen friske øyne på saken. Da må vi tro det, sa hun.

Vil ha mer enn KrF og Venstre

I den nevnte NRK-saken viser kanalen til kilder i regjeringspartiene. De sier at det er flyttet på over 3 milliarder kroner i forhandlingene.

De legger til at det er mer enn da Erna Solberg forhandlet med Venstre og KrF i en lignende situasjon i 2014. I tillegg la Høyre-lederen 4 milliarder ekstra oljekroner på bordet.

Lysbakken mener den sammenligningen blir helt feil. Den gangen hadde de fire borgerlige partiene en samarbeidsavtale. Det vil ikke SV ha med regjeringen nå.

Dermed forventer han at det flyttes mer penger denne gangen. SV ønsker heller ikke å bruke mer oljepenger enn regjeringen har lagt opp til.