Lysbakken freste mot regjeringspartiene før møte

– Vi er ikke i nærheten av en enighet, sier SV-leder Audun Lysbakken om forhandlingene om budsjett med Ap og Sp.

Audun Lysbakken var ikke fornøyd før møtet med Ap og Sp.

22. nov. 2021 10:46 Sist oppdatert nå nettopp

SV og regjeringspartiene har forhandlet om statsbudsjettet den siste uken. Mandag morgen ble det tydelig for alle at stemningen ikke bare er god. SV-leder Audun Lysbakken skulle til et statusmøte med de parlamentariske lederne Rigmor Aasrud (Ap) og Marit Arnstad (Sp).

I forkant av møtet freste han mot de to regjeringspartiene. Bakgrunnen var en artikkel NRK publiserte mandag morgen.

– Jeg er misfornøyd med hvor vi er nå. Ikke minst fordi jeg ser at regjeringspartiene i en sak på NRK i dag både spinner rundt våre posisjoner og offentliggjør hvor de ligger på skisser. Det er pussig, synes jeg, at det er regjeringspartiene som skrur opp temperaturen i en slik forhandling, sa Lysbakken.

NRK viser i saken til kilder i regjeringspartiene som sier at det er flyttet på over 3 milliarder kroner i forhandlingene.

De legger til at det er mer enn da Erna Solberg forhandlet med Venstre og KrF i en lignende situasjon i 2014. I tillegg la Høyre-lederen 4 milliarder ekstra oljekroner på bordet.

Statusmøte i statsrådssalen på Stortinget.

Langt ifra enighet

Ifølge Lysbakken er ikke dagens status i nærheten av å være nok. Han mener dessuten at det ikke er nødvendig at de parlamentariske lederne møtes allerede nå.

Det er partienes finanspolitikere på Stortinget som til nå har forhandlet.

– Jeg mener det er all grunn til å fortsette forhandlingene i Finanskomiteen. Vi er ikke i nærheten av en enighet, avstanden er altfor stor, sier Lysbakken.

Han mener likevel det kan være nyttig at regjeringspartiene har valgt å offentliggjøre hvor de står til nå.

– Da kan folk selv se hva vi sliter med her. Det er ingen partier på Stortinget som vil akseptere et forlik i det landskapet, sier han.

SV legger vekt på fem punkter i forhandlingene. De vil ha større klimakutt, en raskere omstilling til det grønne, mer omfordeling i skattesystemet, mer penger til velferd og de vil også starte arbeidet med å stoppe profitt i velferden.

Vil ha mer fart

Rigmor Aasrud og Marit Arnstad kom først til møtet. De hadde en annen innstilling enn Lysbakken.

– Nå skal vi snakke gjennom det vi har jobbet med hittil og status på hvor vi er. Vi får høre hva Lysbakken har å si om det som har skjedd, sa Aasrud.

Hun mener det ikke er et dårlig tegn at de parlamentariske lederne nå må møtes.

– Det er bestandig fornuftig å ta en pause og snakke sammen om hvor vi er, sier hun.

Arnstad mener også at det nå må bli mer fart over forhandlingene.

– Vi synes det er bra nå om vi får litt fremdrift i saken, sier Senterparti-toppen.