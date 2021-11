Lysbakken freste mot regjeringspartiene før møte. Nå skal «lagene forsterkes».

– Vi er ikke i nærheten av en enighet, sa SV-leder Audun Lysbakken om forhandlingene om budsjett med Ap og Sp. Etter et møte mellom partiene ser han litt lysere på saken.

Audun Lysbakken var ikke fornøyd før møtet med Ap og Sp.

22. nov. 2021 10:46 Sist oppdatert 6 minutter siden

SV og regjeringspartiene har forhandlet om statsbudsjettet den siste uken. Mandag morgen ble det tydelig for alle at stemningen ikke bare er god. SV-leder Audun Lysbakken skulle til et statusmøte med de parlamentariske lederne Rigmor Aasrud (Ap) og Marit Arnstad (Sp).

I forkant av møtet freste SV-toppen mot de to regjeringspartiene. Bakgrunnen var en artikkel NRK publiserte mandag morgen.

– Jeg er misfornøyd med hvor vi er nå. Ikke minst fordi jeg ser at regjeringspartiene i en sak på NRK i dag både spinner rundt våre posisjoner og offentliggjør hvor de ligger på skisser.

– Det er pussig, synes jeg, at det er regjeringspartiene som skrur opp temperaturen i en slik forhandling, sa Lysbakken.

NRK viser i saken til kilder i regjeringspartiene. De sier at det er flyttet på over 3 milliarder kroner i forhandlingene.

De legger til at det er mer enn da Erna Solberg forhandlet med Venstre og KrF i en lignende situasjon i 2014. I tillegg la Høyre-lederen 4 milliarder ekstra oljekroner på bordet.

Lysbakken mener den sammenligningen blir helt feil. Den gangen hadde de fire borgerlige partiene en samarbeidsavtale. Det vil ikke SV ha med regjeringen nå.

Dermed forventer han at det flyttes mer penger denne gangen. SV ønsker heller ikke å bruke mer oljepenger enn regjeringen har lagt opp til.

Statusmøte i statsrådssalen på Stortinget.

Langt ifra enighet

SV-lederen la ikke skjul på at partene står langt ifra hverandre.

– Vi er ikke i nærheten av en enighet, avstanden er altfor stor, sa Lysbakken før møtet.

Etterpå kalte han møtet for «konstruktivt».

– Jeg opplever at vi er blitt hørt på ting som er viktige for oss, sier han.

Til nå har forhandlingene foregått mellom partienes finanspolitikere på Stortinget. Det skal de fortsatt gjøre, men lagene skal nå «forsterkes».

Rigmor Aasrud og Marit Arnstad sa etter møtet at de parlamentariske lederne nå skal involveres mer.

– Status er at vi skal sikre videre fremdrift med et litt forsterket lag. Det tror jeg skal gå bra, sa Arnstad etter møtet.

Lysbakken tror det vil bidra positivt.

– Det er for å få større fremdrift og flere som kan jobbe. Da blir vi i stand til å jobbe med flere ting samtidig, sier han.

Lysbakken mener det kan være nyttig at regjeringspartiene har valgt å offentliggjøre hvor de står til nå.

– Da kan folk selv se hva vi sliter med her. Det er ingen partier på Stortinget som vil akseptere et forlik i det landskapet, sier han.

Etter møtet ville han ikke si om SV hadde fått noen konkrete gjennomslag i møtet.

– Vi har diskutert prosessen videre, men vi har også selvsagt diskutert politikk. Det er klart best for disse forhandlingene at vi får diskutert politikk, penger og rammer oss imellom, ikke offentlig, sier han.