Flertall i SV for å gi våpen til Ukraina

Landsstyret i SV snur, og det er nå flertall i partiet for å gi våpen til Ukraina.

SV-leder Audun Lysbakken stemte at Norge skal bidra med våpen til Ukraina.

7. apr. 2022 11:59 Sist oppdatert nå nettopp

Etter at landsstyret i SV i starten av mars stemte mot å bidra med norske våpen til Ukraina, har landsstyret nå snudd, skriver VG.

På et landsstyremøte torsdag var det flertall for å gi norske våpen til Ukraina, men ledelsen er splittet i synet.

SV-leder Audun Lysbakken stemte for. Han sier våpenhjelp kan være avgjørende for at Ukraina klarer å stå imot Putins aggresjon.

Nestleder stemte mot

– Ukrainerne har rett til å forsvare seg selv, og det er nå først og fremst deres evne til dette som hindrer Putin i å gjennomføre sine planer. Derfor har SV kommet fram til at vi kan støtte at Norge bidrar, sier Lysbakken.

SV-nestleder Kirsti Bergstø stemte mot. Hun anerkjenner at militær motstand er nødvendig, men ikke med norske våpenbidrag.

– Jeg ønsker at Norge tar en ledende rolle når det gjelder nødhjelp og bistand i møte med den humanitære katastrofen som utspiller seg i Ukraina og nærområdene, sier hun til avisen.

Norge er allerede i gang med å levere våpen til Ukraina, og regjeringen har tidligere ytterligere donert rundt 4000 panservernvåpen (M72) til landet.

4000 enheter av panservernvåpenet M72 er sendt til Ukraina.

Med det gikk regjeringen bort fra forbudet som Norge har hatt siden 1959 mot å eksportere våpen til land som er i krig, eller hvor krig truer.

Ber om flere våpen

I tillegg til våpnene har Norge sendt hjelmer og vester til Ukraina.

Ukraina har gjentatte ganger oppfordret Vesten til å bidra med kraftigere våpen i kampen mot russiske styrker, blant annet luftvåpensystem og våpen mot stridsvogner. Nato har vært mer tilbakeholdne på dette området, og har prioritert å sende forsvarsvåpen som blant annet kan brukes til å ta ut stridsvogner.

Kuleba og Stoltenberg fotografert sammen i Brussel torsdag.

Torsdag møtte Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sine europeiske kollegaer i Brussel. Han møtte også Nato-sjef Jens Stoltenberg.

I forkant av møtet gjentok Kuleba et ønske overfor Nato-landene om tyngre våpen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt har forståelse for hans ønske.

– Det forstår jeg godt. Det er derfor vi fra norsk side har endret en 60 år lang praksis og gitt våpen til ukrainerne. Og så er det klart at dette er arsenaler som går tomme. Så vi vil diskutere hvordan vi kan støtte dem på best mulig måte i situasjonen de er i, men samtidig unngå at denn