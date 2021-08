Ap kan havne i mindretall i egen regjering. Men Støre garanterer for EØS-avtalen.

SENJA (Aftenposten): Arbeiderpartiet vil regjere med to EØS-motstandere. Erna Solberg mener det svekker troverdigheten til Aps valgløfter.

Støre sammen med Aps toppkandidater i Troms, Cecilie Myrseth og Nils Ole Foshaug.

Nå nettopp

Ap-lederen dro på seg en rød tørrdrakt og tok noen padletak for fotografene. Alt tyder på at det er Norges neste statsminister som slo et slag for norsk reiseliv på Senja onsdag.

Arbeiderpartiet har lange tradisjoner med å lede landet, men Støre kan havne i en situasjon ingen av hans forgjengere har vært i.