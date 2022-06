Staten har spart 200 millioner på å fryse satsene for oppreisning

Satsene for urettmessig straffeforfølging har stått stille helt siden 2004. Det taper blant annet ofrene for trygdeskandalen på.

Marianne Evensen satt urettmessig 61 døgn i fengsel. Satsene for oppreisning er ikke endret siden 2004.

Justisminister Emilie Mehl (Sp) vil likevel ikke love å øke satsene:

– Oppjustering av standardsatsene er et budsjettmessig spørsmål som må behandles i de ordinære budsjettrunder, svarer hun på et skriftlig spørsmål fra Rødt.

Marianne Evensen er et av Nav-ofrene. Hun ble tiltalt for grovt bedrageri for å ha unnlatt å krysse av at hun periodevis bodde hos ekskonen i Danmark mens hun mottok arbeidsavklaringspenger.

Hun ble sonet 61 døgn i fengsel for trygdesvindel, men ble frikjent i desember. Evensen fikk deretter 70.000 kroner i oppreisning fra Statens sivilrettsforvaltning (SFR).

– Jeg opplever summen som latterlig. En trøkk i trynet for å si det på godt norsk, sa Marianne Evensen, kreftsyk og uføretrygdet, fra Lunde i Telemark.

Ikke nok med det: Siden viste det seg at standardsatsene for oppreisning etter uberettiget straffeforfølging ikke er blitt endret siden 2004.

Justisminister Emilie Mehl (Sp) sier at justering av satsene først kan vurderes i budsjettet.

– Hva har staten spart?

Det fikk Rødt til å stille justisminister Emilie Mehl (Sp) følgende spørsmål:

Hvor mye har staten spart på at standardsatsene for oppreisning etter uberettiget straffeforfølging ikke er blitt endret siden 2004, sammenlignet med dersom satsene hadde blitt regulert årlig frem til i dag med prisstigningen, lønnsveksten eller rettsgebyret?

Justis- og beredskapsdepartementet svarer at «de totale utgiftene til det offentlige for perioden 2004–2021 ville anslagsvis vært om lag 147 mill., 200 mill., og 318 mill. kroner høyere dersom standardsatsene for oppreisning etter uberettiget strafforfølgning hadde blitt justert med henholdsvis konsumprisindeksen (KPI), rettsgebyret (R) og grunnbeløpet i folketrygden (G).»

Rettsgebyret er en måleenhet for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet. Rettsgebyret blir som regel endret 1. januar hvert år.

Grunnbeløpet (G) i folketrygden benyttes til å beregne en rekke ytelser fra folketrygden. Det justeres 1. mai hvert år i takt med den alminnelige lønnsøkningen.

Ber om initiativ

Emma Watne viser til at oppreisningsbeløpene angis i nominelle kroner og er derfor reelt sett langt lavere i dag enn de var da forskriften ble vedtatt.

Hun har derfor spurt statsråden om hun vil ta initiativ til å justere standardsatsene tilsvarende lønns- eller prisutviklingen.

Statsråd Mehl svarer at regjeringen er «opptatt av at personer ... skal sikres oppreisning dersom saken ender i henleggelse eller frifinnelse.»

– I saker som gjelder soning for idømt fengselsstraff utmåles oppreisningen etter straffeprosessloven § 447 tredje ledd, hvor beløpet fastsettes etter forholdene i den enkelte sak, skriver hun.

Emma Watne reagerer på at regjeringen ikke vil gjøre noe med satsene straks. Nå har hun skrevet et forslag om at Stortinget skal kreve at regjeringen justerer beløpet:

«Stortinget ber regjeringen oppdatere forskriften om standardsatser for oppreisning etter uberettiget strafforfølgning med nye satser som tar hensyn til at beløpene i forskriften ikke er blitt endret siden 2004. Den nye forskriften skal senest trå i kraft fra nyttår.»

SV: Falt langt bak

Maria Aasen-Svensrud, (Ap), første nestleder i justiskomiteen, har ikke besvart Aftenpostens henvendelse.

SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland støtter ønsket om justering:

– Når satsen ikke er blitt justert på 18 år sier det seg selv at den har falt altfor langt bak. Det mest naturlige vil være å knytte standarderstatningen til grunnbeløpet i folketrygden slik Høyesterett gjorde nylig i forbindelse med erstatning for voldtektsofre.

– På den måten sikres det at ordningen ikke blir mindre for hvert år som går, sier han.

SV er akkurat nå i forhandlinger med Ap og Sp om revidert nasjonalbudsjett og kan ifølge Unneland ikke «forskuttere behandlingen av forslag fremmet av andre partier i forbindelse med revidert.