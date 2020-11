Frode Jacobsen løser nominasjonsfloke i Oslo Ap

Oslo Aps leder Frode Jacobsen sier ja til å stå som nummer fem på Oslo Aps liste. Det baner vei for Espen Barth Eide på tredjeplass.

Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap. Foto: Terje Pedersen / NTB

9. nov. 2020 16:23 Sist oppdatert nå nettopp

Det var ventet kampvotering på Oslo Aps nominasjonsmøte 1. desember mellom Oslo Aps leder Frode Jacobsen og stortingsrepresentant Espen Barth Eide. Men nå sier Jacobsen ja takk til den utsatte 5.-plassen. Det bekrefter han på Facebook.

«Vi må alle fokusere på den virkelige jobben: Sikre økt oppslutning om Arbeiderpartiet,» skriver han på Facebook og lover at med han på Stortinget blir en tydelig Oslo-stemme.

Med de meningsmålingene Ap har nå, er det kun fire på Oslo-listen som er sikre. Men blir det regjeringsskifte vil Jacobsen bli Jonas Gahr Støres vararepresentant.

Vraket Barth Eide

Tidligere utenriksminister og nå stortingsrepresentant Espen Barth Eide står ikke på nominasjonskomiteens forslag til liste. Den ble presentert for en ukes tid siden. Grunnen er at han ønsket å stå på sikker plass. Oslo Ap kan vente å få fire på tinget. Men nominasjonskomiteen valgte Jacobsen til den sikre tredjeplassen. Dette vakte sterke reaksjoner. Nå har Jacobsen bestemt seg for å ta den utsatte femteplassen på listen. Han begrunner det med at han bidrar til å samle partiet ved at Espen Barth Eide får tredjeplassen.

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide fra Oslo Ap. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Raust av Frode

– Det var raust av Frode. Han har vist lederskap ved å løse denne floken. Og med floke mener jeg at det var to kandidater til tredjeplassen, sier Espen Barth Eide.

Han sier han nå er motivert og ser frem til å drive valgkamp skulder ved skulder med Frode.

– Det skal vi gjøre så bra at vi får inn fem mandater, sier han.

Mer dramatikk

Men det er fortsatt nok dramatikk i Oslo Ap. Nylig ble mangeårig leder i Oslo og stortingsrepresentant Jan Bøhler nominert som «førstekjempe» for Oslo Sp. På den sikre fjerdeplassen på listen kjemper varaordfører Kamzy Gunaratnam og fagforeningsrepresentanten Trine Lise Sundnes om plassen.