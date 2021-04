Velgerne mener KrF kun er best på ett område. Er det nok til å berge partiet fra undergangen?

Fire og en halv måneder før valget er KrF godt under sperregrensen.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad Foto: Signe Dons

28. apr. 2021 15:30 Sist oppdatert nå nettopp

Kjell Ingolf Ropstad er klar over alvoret. I helgen skal partiet vedta programmet før en av de viktigste valgkampene i dets snart 90 år lange historie. Partiet kan havne under sperregrensen for første gang siden krigen.

Meningsmålingene taler sitt tydelige språk. Faren er stor for at kun et par KrF-ere får plass på Stortinget.