Sp-topper peker på Trygve Slagsvold Vedum som statsminister

Sp-topper strutter av selvtillit. Nå mener fylkesledere i Senterpartiet at partiet må kjempe om å få statsministeren, dersom partiet blir større enn Ap.

I takt med økende oppslutning signaliserer lokale Sp-ledere at Trygve Slagsvold Vedum kan bli partiets statsministerkandidat. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

22. okt. 2020 15:06 Sist oppdatert 12 minutter siden

Da Ap, Sp og SV gikk til valg i 2005, var Ap-leder Jens Stoltenberg den ubestridte kandidaten som statsminister i en rødgrønn regjering. Men den gang fikk Ap 32,7 prosent og Sp 6,5 prosent oppslutning.

Siden har det ikke vært mye snakk om andre enn Ap-leder Jonas Gahr Støre som rødgrønn statsministerkandidat. Den dramatiske tilbakegangen for Ap og fremgangen for Sp de siste årene er i ferd med å snu opp ned på vante posisjoner.

Nå sier flere Sp-topper åpent at de vil ha Trygve Slagsvold Vedum som statsminister i en ny Ap/Sp-basert regjering.

Overfor TV 2 nylig ville heller ikke Trygve Slagsvold Vedum selv avklare hvem som er partiets statsministerkandidat til neste års stortingsvalg:

– Vi ønsker ikke gå inn på den debatten vi for vi har vært opptatt av at sakene skal være i fokus. Det er altfor mye spill rundt politikken, sa Vedum til TV 2.

– Ønsker selvfølgelig en Sp-statsminister

Aftenposten har stilt følgende spørsmål til lokale Sp-ledere:

Et gjennomsnitt av meningsmålinger viser at Ap og Sp nærmer seg hverandre i oppslutning. Gitt at Sp blir større enn Ap ved valget i 2021: Bør Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum eller Ap-leder Jonas Gahr Støre bli ny statsminister?

Hilde Kraggerud, leder i Østfold Senterparti, sier at Sp-lederen bør bli statsminister hvis Sp blir større enn Ap ved valget neste høst.

Hun begrunner det med at Sp i så fall er det største partiet og at Ap da vil gå tilbake sammenlignet med forrige valg.

– Og så ønsker jeg meg selvfølgelig en Sp-statsminister, skriver hun i en SMS.

På spørsmål om hvilke egenskaper Vedum har som gjør ham egnet til å ha denne jobben, svarer hun at han først og fremst er en «samlende leder.»

Sp eller Ap størst? Endringene i det politiske landskapet reiser spørsmål om hvem som vil bli statsminister i en eventuell ny rødgrønn regjering. Foto: Bjørge, Stein

Jostein Ljones, leder i Hordaland Sp, mener det er naturlig at det største partiet får de mest innflytelsesrike posisjonene. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Største partiet får statsministeren

Leder i Hordaland Sp, Jostein Ljones, sier at det er «naturlig at det partiet som er sterkest får de mest innflytelsesrike posisjonene».

– Valgresultatet vil vise hva som er mest naturlig. Frem til det ønsker jeg å ha fokus på sakene og politikken som skal føres i neste periode, sier Ljones.

Vidar Nedrebø, leder i Rogaland Sp, sier at «hvis Sp blir større enn Ap, så er det et tydelig krav fra folket.»

– Da er det realistisk at det største partiet får statsministeren. Er det det folket vil ha, må de stemme det, sier Nedrebø.

Vidar Nedrebø, leder i Rogaland Sp, mener det er realistisk at det største partiet får statsministeren. Foto: Terje Pedersen/ NTB

Fylkesleder Svein O. Leiros i Troms Sp svarer kontant:

– Knut Arild Hareide!

Så bryter han ut i latter.

– Nei da. Det sier seg selv, jeg ønsker at Trygve blir statsminister. Selvfølgelig.

Leiros legger til at det ligger i kortene i at det største regjeringspartiet får statsministeren. Samtidig understreker han at partiene må forhandle om alle posisjoner – også denne – etter valget.

– Først valg og forhandlinger

Margrethe Handeland, leder i Agder Sp, mener de «har to gode kandidater.»

– Jeg ønsker ikke å forskuttere noe. Sp har en god kandidat i Trygve Slagsvold Vedum. Det viktigste for oss er å ha fokus på politikk nå.

– Hva skal til for at han avanserer fra kandidaten-posisjonen?

– Det får vi ta det når vi ser resultatet og etter forhandlinger, sier hun.

Signal fra velgerne avgjørende

– Det får vi ta når resultatet foreligger. Jeg håper Sp blir veldig stort ved valget, sier Geir Adelsten Iversen, leder i Finnmark Sp. Han understreker at politikken er viktigst, men at det er naturlig at Sp får statsministeren dersom det blir størst.

Trine Fagervik, leder i Nordland Sp, vil ikke mene noe nå.

– Politikken er viktigst, så får den type avgjørelser komme etterhvert.

– Men er det ikke naturlig at det største partiet får statsministeren?

– Ofte er det jo det, sier hun.

Flere stiller seg avventende

Fylkesordfører fra Sp i Nordland, Kari Anne Bøkestad Andreassen skriver i en SMS:

– Vi i Sp konsentrerer oss om politikk først, så får vi diskutere posisjoner senere. Det mener jeg er en fornuftig inngang, så får innbyggerne som skal stemme ved valget gi de signaler som trengs.

– Jeg er mer opptatt av politikken enn av «spillet», skriver leder i Trøndelag Sp, Per Olav Tyldum, i en SMS.

Kathrine Kleveland leder Vestfold Sp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi bestemmer ikke noe om posisjoner og personer før valget. Vi jobber for størst mulig oppslutning, sier Kathrine Kleveland, leder i Vestfold Sp.

Kari Anne Sand (t.v.) er ordfører i Kongsberg og fylkesleder i Buskerud Sp. Hun mener Vedum selv må avgjøre om han skal overta jobben til Erna Solberg – hvis flertallet ønsker ham fremfor Støre. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– For Sp er nok fortsatt politikken viktigere enn posisjonene, sier leder i Buskerud Sp, Kari Anne Sand. Hun er også ordfører i Kongsberg.

Også leder i Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, lar være å svare:

– Jeg mener ikke så mye om dette. Først får vi vinne valget og så får vi snakke om posisjoner etterpå, sier hun.

Leder i Hedmark Sp, Per Martin Sandtrøen, som også er Vedums politiske rådgiver på Stortinget, svarer:

«I Senterpartiet har vi fullt fokus på våre politiske saker, ikke på spill om posisjoner.»

I Arbeiderpartiet misliker ledelsen selvsagt fallende oppslutning og spørsmål om hvem som skal bli statsminister:

– Vi jobber for, og har tro på at Ap blir største parti og at Jonas Gahr Støre blir statsminister i en ny rødgrønn regjering, sier Aps kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen.