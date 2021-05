Derfor tok han ut over 7000 i streik

– Det har vært ekstra vanskelig å gå til streik i en slik situasjon med pandemien, sier Unios streikeleder Steffen Handal.

Steffen Handal er forhandlingsleder for Unio på kommunenivå. Foto: Stein J. Bjørge

Nå nettopp

Mens de øvrige arbeidstagerorganisasjonene Fagforbundet, YS og Akademikerne godtok tilbudet i meglingen med Kommunenes Sentralforbund (KS), valgte Unio å gå til streik.

Det betyr at over 7600 kommunalt ansatte landet rundt og i Oslo er i streik. De aller fleste er lærere. Det betyr at skolene og elevene rammes hardest.

Aftenposten treffer Steffen Handal, til vanlig leder i Utdanningsforbundet, etter en digital streikekonferanse sammen med den øvrige streikeledelsen torsdag kveld.

Foruten Handal består den av nestleder i Unio kommune, Silje Naustvik, og leder i Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen.

– Vi streiker fordi tilbudet som kom fra KS, er for lavt. Vi har kjempestore rekrutteringsproblemer i kommunal sektor. Vi mangler 7000 sykepleiere. 15 prosent av undervisningen i grunnskolen gis av ufaglærte. Og 20 prosent av undervisningen i videregående gis av ufaglærte.

– Det trengs et krafttak, sier Handal.

– Er uunnværlige

Ifølge Akademikerne, som godtok tilbudet fra KS, er den samlede rammen for kommuneoppgjøret på 2,82 prosent. Rammen i oppgjøret blant frontfagene i industrien endte på 2,7 prosent.

– Det var avgjørende for oss å oppnå reallønnsvekst, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune.

– Hvor mye må Unio ha?

– Det kan jeg ikke si nå. Men vi må mye lenger opp enn det KS var villig til å gi, svarer Handal.

– De tre andre arbeidstagerorganisasjonene har godtatt tilbudet. Hva er det som skiller Unio fra dem?

– Vi organiserer uunnværlige yrkesgrupper i kommunal sektor. Vi organiserer de det er størst rekrutteringsproblemer med. Det er grunnen til at vi er i streik.

Unios streikeledere Steffen Handal og Silje Naustvik melder om «enorm streikevilje» etter den digitale streikekonferansen. Foto: Stein J. Bjørge

Streikeleder Steffen Handal sier at streik alltid rammer en tredje part. Foto: Stein J. Bjørge

Fakta Kommunestreiken i Oslo Torsdag ettermiddag ble det kjent at Unio ikke ble enige med Oslo kommune i lønnsoppgjøret. LO, YS og Akademikerne ble alle enige med kommunen. Unio tar ut til sammen 619 medlemmer i Oslo kommune i streik. 483 av disse er fra Utdanningsforbundet. I tillegg er 90 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, 13 i Norsk Fysioterapeutforbund, 12 i Norsk Ergoterapeutforbund, 9 fra Bibliotekarforbundet, 7 fra Akademikerforbundet og 5 fra Forskerforbundet tatt ut i streik. I alt 104 ansatte i Vestre Aker bydel tas ut i streik, noe som rammer totalt 11 barnehager samt skolehelsetjenesten og flere andre helsetilbud, bydelsadministrasjonen og Nav i bydelen. Totalt 59 ansatte i sykehjemsetaten er tatt ut i streik, noe som rammer driften ved fire sykehjem og helsehus. Ved Ellingsrudhjemmet er 17 ansatte tatt ut. I tillegg er én ansatt i hjemmetjenesten i Alna bydel i streik. Til sammen 415 ansatte i Utdanningsetaten er tatt ut i streik, noe som rammer 12 grunnskoler og tre videregående skoler. Mange av skolene som rammes, er også i Vestre Aker bydel. Det er flest ansatte ved Nydalen videregående skole (61) og Ullern videregående skole (54) som er tatt ut i streik. Kilde: NTB Vis mer

– Ekstra vanskelig i år

– Fortjener dere mer er enn andre?

– Vi fortjener den lønnen som skal til for å rekruttere nok folk til yrkene og til å få folk til å stå i disse yrkene. 50 prosent av lærerne svarte nylig i en undersøkelse at de vurderer å slutte i jobben.

– Elever rammes av streiken, og det etter ett tøft år. Hvilke tanker gjør du deg om hva streiken påfører elevene?

– Det har vært ekstra vanskelig å gå til streik i en slik situasjon. Og vi skal gjøre vårt til å beskytte vaksinering, smittesporing og vaksineprogrammet. Men det er altså sånn at streik har alltid en uheldig side ved at det rammer en tredje part.

– Arbeidsgiverne kunne unngått dette hvis de hadde kommet oss i møte. Og så har jeg lyst å si til befolkningen: Det er faktisk krise nesten hver dag i Kommune-Norge, svarer Handal.

Fakta Lønnsoppgjøret YS, Akademikerne og Fagforbundet (LO) godtok tilbudet i meglingen med KS og Oslo kommune. Unio godtok ikke tilbudet og gikk til streik. Ifølge YS hadde løsningen en ramme på 2,8, prosent. Både YS, Akademikerne, LO Stat og Unio ble enige i lønnsoppgjøret med staten etter nesten 17 timers megling på overtid. Dette oppgjøret endte på mellom 2,7 og 2,8 prosent ifølge YS. Vis mer

Hvem er i streik?

7388 medlemmer av Unio ble tatt ut i streik torsdag morgen. Det er 6000 lærere, 600 sykepleiere, 180 fysioterapeuter, 180 ergoterapeuter, 110 bibliotekarer og resten fra andre yrker. De jobber i skoler, barnehager, høyere utdanning, helseinstitusjoner og biblioteker.

Streiken berører i første omgang 13 kommuner og 9 fylkeskommuner. I Bærum kommune er for eksempel 566 ansatte på 24 skoler i streik. Dette er både barne- og ungdomsskoler og videregående skoler.

Oslo er eget tariffområdet og hadde derfor egne forhandlinger med kommunen. Heller ikke i Oslo gikk Unio med på løsningen som de andre organisasjonene, LO, YS og Akademikerne aksepterte.

Fra fredag morgen tar Unio ut 619 medlemmer i Oslo kommune ut i streik. 483 av disse er lærere. I tillegg streiker sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, museer, Nav og bibliotek fra og med 28. mai.

Enighet i staten

I statsoppgjøret ble det derimot enighet. Akademikerne, LO Stat, Unio og YS ble alle enige med staten i lønnsoppgjøret etter nesten 17 timer med megling på overtid torsdag.

Lønnsøkningen partene ble enige om ligger på mellom 2,7 og 2,8 prosent, skriver YS Stat i en pressemelding.