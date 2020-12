Ryddejobb i gang i Oslo Frp – andre lokallag reagerer

De neste tre månedene skal det ryddes i Oslo Frp. Men fra andre deler av landet kommer det skarpe reaksjoner på eksklusjonen av fylkeslagets leder.

Ketil Solvik-Olsen leder ryddearbeidet i Oslo Frp. Foto: Berit Roald / NTB

NTB-Bibiana Piene

16. des. 2020 18:00 Sist oppdatert nå nettopp

For det nye interimsstyret blir det hektisk møtevirksomhet framover.

– Vi må nå sørge for at vi får snakket med alle som skal snakkes med, og får en oversikt over nominasjonsprosessen. Det blir en aktiv møtevirksomhet de neste dagene med bydelslagene og bystyregruppa, sier konstituert fylkesleder Ketil Solvik-Olsen i Oslo Frp til NTB.

Ryddejobb

Han fikk ryddejobben i Oslo Frp tirsdag sammen med andre Frp-profiler som Per-Willy Amundsen, Jon Georg Dale, Kari Kjønaas Kjos og Peter N. Myhre, da Frps sentralstyre valgte å gi den demokratisk valgte fylkeslederen Geir Ugland Jacobsen sparken.

Men det betyr ikke at Oslo Frp er lagt ned. Det er bare medlemmene i fylkesstyret som er berørt av saken, presiserer Solvik-Olsen.

– Stort sett alt av organisasjon i Oslo drives som før. Inntrykket av at alt er satt på pause de neste månedene, er feil.

– Vår oppgave er å legge til rette for en god organisasjonskultur og få Oslo Frp til å blomstre, føyer konstituert fylkesnestleder Per-Willy Amundsen til.

Forberede årsmøte og stortingsliste

Hovedjobben til interimsstyret blir nå å forberede årsmøtet i fylkeslaget, der et nytt styre skal velges, samt forberede nominasjonsmøtet til stortingslista. Begge deler vil trolig skje i mars, men dato er foreløpig ikke satt.

– Vi skal jobbe for å få etablert et nytt styre med demokratisk valgte representanter, sier Solvik-Olsen.

Interimsstyret har også overtatt jobben til den gamle valgkomiteen.

– Vi skal nå sette oss ned og diskutere hvordan vi skal gjøre dette. Det er viktig at prosessen blir så riktig og ryddig som mulig, sier Solvik-Olsen.

Tankegods

På spørsmål om eksklusjonen av Ugland Jacobsen kan få konsekvenser for andre i Oslo Frp som har stilt seg bak hans tankegods, som nåværende stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, svarer Solvik-Olsen at alle varslene Frp har mottatt, har rettet seg mot den tidligere fylkeslederen.

– Ugland Jacobsen ble ikke ekskludert på grunn av sitt tankegods, men på grunn av manglende vilje og evne til å innordne seg partiets vedtak.

– Det er bra med meningsmangfold, men det er naturlig at de som blir nominert på stortingslista, stiller seg bak Frps partiprogram. Den vurderingen må Tybring-Gjedde selv gjøre, sier han.

– Ikke hyggelig

– Valgforskere har pekt på at støyen rundt Oslo Frp kan skade partiet?

– På kort sikt er ikke dette noe hyggelig. Men det er jo nettopp støy det har vært det siste halvåret. Men nå rydder vi opp, og jeg tror det vil legge grunnlaget for at Frp kan favne enda bredere.

– Frp er nøkkelen til å få til en styringsskifte i Oslo, og den rollen må vi kunne innta, sier Solvik-Olsen.

Frps partikontor hadde onsdag ikke oversikt over om det har kommet mange utmeldelser fra partiet som følge av eksklusjonen av Ugland Jacobsen.

Lokallag reagerer

Flere av Frps lokallag rundt om i landet reagerer derimot sterkt på det som har skjedd.

– For flere er dette dråpen som gjør at de ikke vil være med lenger. Vi har allerede mottatt flere utmeldinger, og flere har truet med å melde seg ut, sier leder Jim Åge Andreassen i Vestvågøy Frp til NRK.

– Jeg er voldsomt skuffet og sjokkert over at de valgte å ekskludere Geir Ugland Jacobsen. Jeg hadde trodd det var mer takhøyde, sier leder i Arendal Frp Maurith Fagerland.

Flere reagerer også på uttalelsen til nestleder Sylvi Listhaug til NRK onsdag om at Frp heretter vil være hardere i klypa mot medlemmer som fronter et nasjonalkonservativt standpunkt.

– Jeg opplever majoriteten i Frp som nasjonalkonservative. Et av mine fremste politiske forbilder er Christian Tybring-Gjedde, sier Kassandra Petsa i Nordland Frp.